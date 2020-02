Slavnostní pojmenování prostoru se uskuteční na sklonku června, u příležitosti konání mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec.

„První návrh na pojmenování prostranství po Jarmile Šulákové jsme obdrželi od Obce spisovatelů a ten podpořila i kulturní komise Rady města,“ sdělil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Důvod, proč ponese jméno slavné vsetínské rodačky právě dané místo, je třeba hledat v minulosti.

„Místo je spojené s bývalou prodejnou gramodesek, kde paní Jarmila Šuláková prodávala. Jde tedy o jistou symboliku,“ vysvětlil Růžička.

KRÁLOVNA LIDOVÉ PÍSNĚ

Jarmila Šuláková se narodila 27. června 1929. Interpretka, pro kterou se vžil titul Královna lidové písně, si získala srdce tisíců posluchačů svým zpěvem i srdečným projevem na Valašsku i za hranicemi regionu a státu. Hudební nadání zdědila po rodičích, kteří ji přivedli ke zpěvu.

Vyučila se švadlenou a do roku 1950 pracovala v kožešnictví u Táborských. V roce 1950 nastoupila do prodejny Supraphon ve Vsetíně. Tady byla denně v kontaktu s hudbou a setrvala zde až do roku 1985, kdy odešla jako vedoucí prodejny do důchodu.

Stála u zrodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Koncem padesátých let začala spolupracovat také s Janem Rokytou a cimbálovou muzikou Technik.

Jarmila Šuláková v rozhovoru s redaktorem Deníku Břetislavem Uhlářem v srpnu 2008:

Její jméno je nerozlučně spjato se vsetínskými muzikami Vsacan a Jasénka. Natáčela v rozhlasových i televizních studiích. V letech 1995 – 2011 zpívala s kapelou Fleret.

Roku 2005 se stala čestnou občankou města Vsetína. V roce 2008 zvítězila v anketě Osobnost roku Zlínského kraje. Jarmila Šuláková zemřela 11. února 2017 v 87 letech. Má pomník na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm. Prezident Miloš Zeman jí udělil státní vyznamenání in memoriam.