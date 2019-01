Třinec – Pro příznivce vážné hudby začne v Třinci nová sezon 12. září v 18 hodin. To se ve zdejším Kulturním domě Trisia představí Kateřina Englichová a Vilém Veverka. Přítomní se mohou těšit na recitál pro harfu a hoboj.

Prvním koncertem nové sezony bude v Třinci vystoupení Kateřina Englichové a Viléma Veverky. | Foto: archiv pořadatele

Kateřinu Englichovou už v Třinci znají jako jednu z nejlepších našich harfistek. Pět let byla stipendistkou v USA a je laureátkou řady soutěží. Na tomto koncertu vystoupí jako sólistka i v roli umělecké partnerky vynikajícího hobojisty Viléma Veverky, který studoval mimo jiné v Berlíně a triumfoval na prestižní soutěži Sony v Tokiu.

Program: C. Ph. E. Bach – Sonáta g-moll (Wotq 135/ H 549) pro hoboj a harfu, Adagio, Allegro, Vivace, W. A. Mozart – Sonáta e-moll KV304 pro hoboj a harfu, Allegro, Tempo di Menuetto, C. Debussy – Reverie, Menuet, Prelude (hoboj a harfa), „Britten versus Britten“ – šest metamorfóz podle Ovidia, op. 49 pro hoboj sólo, Suita C dur pro sólovou harfu op. 83, Pan (z op. 49), Overture (z op. 83), Bacchus (z op. 49), Toccata (z op. 83), Niobe (z op. 49), Nocturne (z op. 83), Phaeton (z op. 49), Fugue (z op. 83), Narcissus (z op. 49), Hymn (z op. 83), Arethusa (z op. 49).

Vstupenky jsou v prodeji a můžete si je rezervovat on-line na www.trisia.cz nebo na telefonním čísle 558 387 112. Pokladna je otevřena do konce srpna: pondělí, středa vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, úterý od 13 do 17 hodin. Od 1. září bude pokladna otevřena ve všední dny a hodinu před představením: pondělí, úterý, čtvrtek vždy od 9 do 12 hodin a 13 do 17 hodin, středa od 13 do 17 hodin.