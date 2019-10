Vánoční turné Karla Gotta v roce 2008 se blížilo do pomyslného finále v Pardubicích. Zpěvák měl radost z pěvecké formy a naplno si užíval přízně fanoušků. Stejně jako vždy okolo zadního vstupu do haly postávali fanoušci, kteří chtěli alespoň zahlédnout či pozdravit zpěváka. Někteří z nich si nestihli včas koupit vstupenku a zpěváka chtěli alespoň takto vidět.

Stejně tomu bylo i v Pardubicích, kde u zadního chodu v mrazivém počasí postával pán s dvěma dětmi. Společně čekali, zda zpěváka neuvidí. A měli štěstí, jelikož se Karel po svém příjezdu vydal do šatny. „Pane Gott, Mistře, prosím Vás,“ zavolal muž na zpěváka, který byl již ve vchodu do haly.

Okolo slavíka stal hlouček věrných spolupracovníků, ale ten i tak hlas zaslechl. Otočil se a chystal se pozdravit neznámého, který se snažil dostat do haly. V tu chvíli ale dosti neomaleně zasáhla ostraha, která chlapíka i s dětmi začala vytlačovat ven.

Karel dosti důrazně ochranku zarazil. Když mu holohlavý muž řekl, že nemají lístky a do haly nesmí, tak slavík pronesl, že jde o jeho hosty a pozval je dál. Dvě dívenky s kulichy na hlavách mířily ke zpěvákovi a jejich tatínek vytáhl ještě starý typ fotoaparátu. Poprosil mne, zda bych je společně nezvěčnil. Udělal jsem tak, když najednou zpěvák prohlásil, že se focení musí opakovat, jelikož mají děvčata na hlavách kulichy a za mnoho let by nebylo z fotek jasné, že se se zpěvákem fotily právě ony.

Když si Karel ověřil, že v hale nejsou skutečně žádná volná místa pro tři fanoušky, alespoň muže s jeho ratolestmi vyprovodil k východu.

Jiří Krušina – rodák z Opavy začal s Karlem Gottem spolupracovat jako novinář a fotograf Deníku v roce 2004. Absolvoval s ním několik turné a řadu samostatných koncertů po Česku, Slovensku i Německu. Jako člen zpěvákova týmu ho doprovázel na turné v USA a dokumentoval také zpěvákovu poslední návštěvu Ruska v roce 2013. Spolupráci ukončilo v roce 2015 zpěvákovo onemocnění. V současné době působí Jiří Krušina jako tiskový mluvčí nemocnic v Opavě a Krnově.