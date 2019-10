Snad všechna nejlepší jídla světa mohl v životě vyzkoušet Karel Gott. Sám však pocházel ze skromných poměrů a jako většina jeho fanoušků měl rád úplně obyčejná, ale poctivá jídla. A je jedno, zda dobrou svíčkovou, smaženého kapra, halušky či kousek voňavého uzeného masa. Nejednou se však stalo, že zpěvák na jídlo neměl příliš mnoho času.

Před koncertem se snažil jídlu vyhnout úplně a po koncertu se většinou věnoval fanouškům, případně byl pozván na setkání s organizátory, kde ale nejedl, aby nebyl vyfotografován, jak si do úst vkládá jídlo. Vždy spoléhal na to, že mu jeho tým vezme menší večeři do vozu, případně se někde cestou domů na jídlo zastaví. Vzpomínám si na koncert v hale Ondreje Nepely v Bratislavě.

Po obrovském úspěchu se zpěvák vydal do šatny, kde pozdravil blízké, převlékl se a vyrazil za fanoušky. Následně zamířil do VIP zóny, kde byly hromady dobrého jídla. Karel se ochotně se všemi fotil a podepsal desítky cédéček, fotek a knih. Když se se všemi rozloučil, vydali jsme se do garáží, kde na něj čekalo auto. V tu chvíli kolem nás procházela mladá servírka a tlačila před sebou vozíček plný zbytků jídla. Slavík protáhl krok a rychle se natáhl po plátku chleba, kterého byla část ukousnutá.

Zpěvák okousanou část odlomil a nabídl mi kousek svého úlovku. Zdvořile jsem odmítl, jelikož jsem měl plné břicho dobrot z rautu. Překvapená servírka se umělce ptala, zda bude chleba vážně jíst. Zpěvák ji vysvětlil, co by za takový kousek chleba dali doma v pětačtyřicátém a spokojeně se do poloviny krajíce zakousnul.

Jiří Krušina – rodák z Opavy začal s Karlem Gottem spolupracovat jako novinář a fotograf Deníku v roce 2004. Absolvoval s ním několik turné a řadu samostatných koncertů po Česku, Slovensku i Německu. Jako člen zpěvákova týmu ho doprovázel na turné v USA a dokumentoval také zpěvákovu poslední návštěvu Ruska v roce 2013. Spolupráci ukončilo v roce 2015 zpěvákovo onemocnění. V současné době působí Jiří Krušina jako tiskový mluvčí nemocnic v Opavě a Krnově.