Začínáte ostravským nastudováním hry Sen noci svatojánské. Jak vlastně tyto domácí představení vznikají? Kdo vybírá hru, herce, kde zkoušíte před přesunem na hrad?

Vždy přemýšlíme o tom, co bychom chtěli dělat, co by diváci chtěli, abychom dělali a hlavně co může být skvělé představení. Vše začíná výběrem režiséra – letos to je Adéla Laštovková Stodolová, která stojí za populárními pražskými představeními Meda a Werich. Pak společně navrhujeme vhodné herecké osobnosti do jednotlivých rolí. Jde nejenom o to, aby to byli lidé, kteří jsou výborní v tom, co dělají, ale také, aby si sedli jako tým. Pokud si ti lidé navzájem sednou, pak se podaří opravdu výjimečné představení. Letos máme herce z Prahy i Ostravy, proto je zkoušení velmi náročné – část se zkouší v Praze a na poslední tři týdny se přesouvá sem k nám, kde se to celé poskládá a sladí spolu se scénou a kostýmy. Zatím nám to jde dobře, podařila se nejenom skvělá scéna ale také nádherná hudba. Spolu s výkony herců to bude letos opravdový herecký komediální koncert, který k letním Slavnostem neodmyslitelně patří.

Program doplňují i už zmíněná představení z dřívějších let jako jsou Hamlet, Bouře, nebo ostravská verze Zkrocení zlé ženy. Jak úspěšné je právě toto vaše předchozí představení?

„Zkrocenka“ jak našemu představení familiárně říkáme si vybudovala obrovskou diváckou popularitu a není divu, že ve chvíli, kdy děláme tento rozhovor, zbývá v předprodeji pouze několik posledních vstupenek. Myslím, že se režisérovi Vojtovi Štěpánkovi a účinkujícím hercům podařilo najít výbornou rovnováhu mezi skvělou zábavou a poutavým příběhem. Původně jsme představení letos chtěli ukončit, ale diváci nám stále dokazují, že konec této výborné komedie ještě nenadešel.

Slavnosti našly své zázemí na Slezskoostravské hradě, které dodávají tomuto festivalu výbornou atmosféru. Shakespearovskou otázkou se zeptám – Jak se vám na hradě líbí?

Ačkoliv Slezskoostravský hrad nelze porovnat s Pražským hradem co se týče významu, poskytuje naprosto skvělé zázemí pro kulturní akce a jsem velmi rád, že jej máme. V krásném prostředí opravdu vynikne Shakespeare a naši diváci nám to dokazují každý rok svou návštěvností. Jsme tam velmi spokojeni a jsem si jist že i my i diváci se budeme v létě na hradě potkávat i v dalších ročnících.

Jak náročné je pořádat festival po dlouhém covidovém období a v čase, kdy lidé šetří kvůli rostoucím cenám energií i potravin? Festivaly se údajně potýkají s menším zájmem o vstupenky než dříve…

My jsme naštěstí i přes různé peripetie mohli festival v minulých letech uskutečnit. Je pravda, že jsme všichni trochu zbití Covidem a teď i dalšími negativními situacemi, které se na nás hrnou, jako by nebyl konec. Ale věřím, že se z toho dostaneme. Myslím, že se budeme znovu trochu učit chodit ven nejen do divadla a že to nějakou dobu potrvá, ale žít se musí. A my jsme připraveni odměnit všechny diváky, kteří nám jsou věrní, skvělým kulturním zážitkem. Děkuji všem našim podporovatelům a lidem, kteří k nám v létě na Shakespeara chodí. Bez vás bychom nebyli. Máme ještě necelý měsíc do začátku festivalu a jsme vyprodaní ze tří čtvrtin. Myslím, že je právě teď nejvyšší čas si vstupenku kupit, pokud nás chcete v červenci nebo srpnu navštívit.