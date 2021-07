Ústřední dvojici nerozlučných kamarádů představují Jakub Štáfek a bohumínský rodák, herec, zpěvák, komik a režisér Štěpán Kozub. A právě Štěpán Kozub nesměl chybět na slavnostní předpremiéře komedie v ostravském CineStaru, prostor si před projekcí našel i pro naší redakci.

Štěpáne, vy ve filmu hrajte postavu Shokyho. Jak byste jej charakterizoval?

Myslím, že je to takový nevyřáděný, přerostlý puberťák. Ale zároveň z mého pohledu dost arogantní, alespoň tak jsem se jej snažil hrát. A je to youtuber, nerad bych se dotkl takových těch, kteří rozbalují boty nebo ukazují, co jí. Ale je to právě tento typ. Takový klousek, který by třeba na fotbal úplně nešel.

Pokud bychom hledali podobnosti mezi Shokym a Štěpánem Kozubem, co mají společného? Předpokládám, že půjde minimálně o platformu YouTube, kde působíte v rámci improvizační show Tři tygři.

Ano, když pracujeme s „tygrama“, nevnímáme se jako youtubeři, spíše to využíváme právě jako platformu. To, jaký Shoky je, v čem by se to dalo připodobnit, je nějaký druh ambice. Akorát z jeho strany trochu špatně mířené.

Když jsme u té improvizace, měl jste k ní prostor i v tomto filmu, nebo jste se museli s Jakubem Štáfkem striktně držet scénáře?

Myslím, že prostor jsme měli, ale ne úplně obrovský. Protože přeci jen, je důležité si uvědomit, že když člověk pracuje na nějakém externím filmu, který není jeho, tak je třeba ctít autora i režiséra. Ale pokud nás něco napadlo, nebo jsme přišli s něčím novým, tak jsme to s režisérem vždy probrali a když to odsouhlasil, šli jsme do toho.

Je vám tento styl bližší? Myslím, jestliže máte možnost projevit svou kreativitu.

Když mohu improvizovat, je mi to bližší. Protože to vyvolává pocit důvěry jeden v druhého. Ve chvíli, kdy si s režisérem takzvaně sednu a rozumíme si, napojíme se na sebe, tak většinou ten prostor tam k tomu je. Ale samozřejmě, pokud to z nějakých důvodů nejde, tak člověk to respektuje.

Kdybyste měl diváky do kin na snímek Shoky & Morthy: Poslední Velká akce pozvat, myslíte, že by pozvánka mířila spíše pro mladší generaci, anebo i pro tu starší?

Já myslím, že je to pro jakoukoli generaci. Film není až tak o youtuberství jako takovém, ale je to možná o tom, v čem vyrůstají naše děti. Zároveň je tam humor i nadsázka, takže se divák, který například YouTube nezná a nepohybuje se v něm, může i dobře pobavit.