Ale už první den, ve čtvrtek večer, s novým koncertním programem vystoupí první z avizovaných headlinerů Vojtěch Dyk a B-Side Band. V dalších dnech se pak návštěvníci mohou těšit také na všechny další slíbené hvězdy domácí scény - Tomáše Kluse v doprovodu pěveckého sboru Permoník či kapely Čechomor a Jelen, Visací zámek, BSP či Traktor.

Zejména mladší publikum jistě ocení vystoupení rapera Pauliho Garanda, divoké německé party N.O.H.A. či Báry Polákové. Milovníci folků či lidové písně zase potěší Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Čechomor a Bratři Ebenové. Vystoupí ale i Monkey Business, Sto zvířat, Polemic, Poletíme?, Děda Mládek Illegal Band, Vypsaná fixa a řada dalších.

Nedostupné jezero

Také letos se zřejmě naposledy koná festival v areálu Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích. Důvodem změny místa je nedokončená revitalizace Hlučínského jezera.

„Bohužel ještě nemůžeme festival pořádat v Hlučíně. Areál hornického muzea Landek Park je však vzdušnou čarou od Hlučína jen šest kilometrů. Je dobře dostupný autem, na kole či hromadnou dopravou," řekl již dříve za pořadatele David Moravec.

Atmosféru loňského ročníku si můžete připomenout na snímcích výše, atmosféru u hlučínského jezera ve fotogalerii níže (snímky z letošního ročníku zveřejníme v příštích dnech).

Dodal, že oproti loňskému roku bude areál větší a lépe schůdný. "Zmizely nepříjemné pražce, o které jsme všichni zakopávali. Terén je celkově vyrovnaný," uvedl.

Praktické informace

Za sedm minut zdarma autobusem na festivale

Pořadatelé i letos myslí na návštěvníky z Hlučína a chtějí jim ulehčit přepravu . Pojede proto více autobusů, k dispozici bude velkokapacitní parkoviště i úschovna kol. Pravidelně bude jedit expresní spoj mezi Hlučínem a areálem festivalu. Posíleny budou v nočních hodinách i další autobusové linky. Například lidna 52 směrem na Šilheřovice. I linky jedoucí dál na Opavsko. Lidé z Bohuslavic, Píště, Hati i dalších obcí se tak pohodlně dostanou na i z festivalu.

Lidé, kteří vyrazí autem, budou moci zaparkovat v areálu obchodního centra Outlet Arena Moravia i na plochách v jeho sousedství. Ti co přijedou na kole budou mít k dispozici i úschovnu kol.

Festival připravuje velkolepý návrat do Hlučína, ročník 2023 bude oslavou hudby u jezera

Další ročník hlučínského festivalu Štěrkovna Open Music, který je třetí největší akci svého druhu v Moravskoslezském kraji a největší, která se koná mimo Ostravu, se bude konat opět na břehu Hlučínského jezera. Tedy v původním areálu, kde hudební přehlídka vznikla a poslední dva roky se tam v souvislosti s revitalizací jezera konat nemohla.

Návrat pořadatelé chtějí pojmout velkolepě a slibují koncert jedné z největších legend československé hudební scény, která v Hlučíně ještě nevystupovala. Jména prvních interpretů, kteří vystoupí v roce 2023 u jezera v Hlučíně zveřejní už na závěr letošního ročníku. Vzápětí pak odstartuje i předprodej vstupenek. "Do Hlučína přijede legendární kapela, o kterou jsme se snažili víc jak deset let. Její skladby zná doslova každý. Zvučných jmen ale bude podstatně více. Festival bude velkolepou oslavou hudby," řekl Moravec.

Generálním partnerem festivalu je hlučínská stavební společnost Tomáš STRAUB s. r. o. Akce se uskuteční za podpory Moravskoslezského kraje a náměstka hejtmana pro kulturu Lukáše Curyla.