Uprostřed města, v místním Sokolíku v parku u řeky, totiž zahraje několik kapel u táboráku. Hrát se bude v pátek i v sobotu vždy od 17 hodin.

V programu vystoupí například Pavel Dobeš, Vlasta Redl & jeho kapela, Claymore, Co dům dal, Dobrá pára, BG Styl, The Tred Horses a další.

Ve Frýdku-Místku proběhne živá hudba.Zdroj: Pavla Walková

Předprodej vstupenek probíhá od 12. do 24. června v Sokolíku, pro mimoměstské lze objednat na tel. č. 603 571 176. Cena vstupenky je 200 Kč na den, 320 Kč na oba dny. Děti do 15 let mají vstup zdarma.