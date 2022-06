Nutno dodat, že se sudokopytníci ani lichokopytníci nenechají rušit od pastvy. Spokojeně přežvykují trávu a zvědavě pozorují davy bavících se lidí, jako kdyby se nic zvláštního nedělo. Natož aby se splašili hlukem, jak mnozí předpovídali.

Je to těžko uvěřitelné. Organizátorům se podařilo omezit hlasitost hudby na úplné minimum. Internetem koluje řada videí ze Stránského, na kterých je technopárty sotva slyšitelná. Pravděpodobně k omezení hluku nejvíc přispělo rozhodnutí organizátorů nasměrovat reproduktory do neobydlených oblastí.

Ve Stránském, které je od soundsystémů vzdálené asi půl kilometru, hudbu snadno přehlušilo kokrhání kohoutů nebo zpěv ptactva v korunách stromů. V autě se zavřeným okénkem ve Stránském neuslyšíte vůbec nic.

„Kravičky jsou úplně v pohodě a pasou se přímo vedle akce. Absolutně nic jim nevadí a v klídku si spásají travičku. Že by fungovala Pláničkova metoda?“ komentují lidé na facebooku záběry spokojeného skotu, který přežvykuje v rytmu technoparty. Jsou přesvědčeni, že majitel pozemku jako zkušený zemědělec zná potřeby koní a krav, takže by svá zvířaty nikdy nevystavil decibelům nad bezpečný limit.

Kritici akce zveřejňují fotografie pokálené nebo podupané trávy s komentářem, že letošní seno bude znehodnocené. Oponenti jim vysvětlují, že není snadné sehnat mobilní toalety pro tolik lidí, zvlášť když chybí součinnost s městem.

„Vedení města bude písemně apelovat na nejvyšší představitele našeho státu, aby dali obcím do ruky účinný nástroj k zamezení konání obdobných akcí,“ postavilo se město Rýmařov na stranu kritiků technoparty.

