Sama kromě hraní a učení stíhá i modeling, který je však dle jejích slov pouhým bonusem k tomu všemu. Sebe považuje ostravská rodačka za sebevědomou ženu a více než vzhled je pro ni důležitá inteligence.

Narodila jste se v Ostravě, prožila zde mládí a svůj prvotní umělecký vývoj na ZUŠ a ostravské konzervatoři. Zápal pro hudbu lze vidět z toho, v kolika projektech a kapelách jste schopná hrát současně. Měla jste to tak odjakživa?

No, je pravda, že díky mámě jsem asi byla na ZUŠ zapojena do více aktivit, ale rozhodně jsem to nedělala z donucení, bavilo mě to. V době ZUŠ jsem chodila do orchestru, hrála jsem v několika komorních souborech, chodila na zpěv, na klavír, občas jsem chodila i do sboru. Na střední to prostě zapadlo do sebe, tam máte hlavně orchestr, komořinu a klavír povinně. A k tomu mi pak chyběla nějaká komunita pankáčů, tak přišla Vladivojna a moderování pořadu Šajzeabend na rádiu Helax a zbytek už se pak vezl. Každopádně mě to všechno bavilo, kdyby tomu tak nebylo, nedělala bych to. V tom jsem měla odmala jasno, ač to bylo a někdy stále je náročné.

Měla jste vždycky vizi, že se jednou budete živit hudbou, ať už jako aktivní hráč nebo jako pedagog?

Že chci být muzikant jsem věděla někdy od osmi. To, jak to bude vypadat se samozřejmě průběžně mění, ale ač mě napadla jiná povolání, vlastně jsem nikdy neuhnula z tohoto úmyslu. A vyučování přišlo přirozeně, už na střední mi bylo jasné, že budu učit. Vyrostla jsem v rodině, kde je několik uměleckých učitelek, na tom povolání mi nepřišlo nic nenormálního a v hudební škole jsem strávila tolik času, že to bylo prostě jasné.

Takže jste netrpěla syndromem „dítěte pedagoga“, které je odmalička od této profese spíše odrazováno? Je to pro mě docela fascinující, protože já to měla přesně takto.

Tak, rozhodně jsem slýchávala, jaké to povolání je, ale zároveň to nikdy neprobíhalo stylem, že by si máma nebo babička nějak výrazněji stěžovaly a odrazovaly mě od toho. Vždycky se kladl důraz na to, že každá práce je v něčem těžká a s tím je třeba počítat. A pokud je profese zvolená dobrovolně, člověk jí chce dělat, má svoji práci rád a naplňuje ho to, její plusy převáží minusy.

Jaká byla Ostrava za časů, kdy jste dospívala a ocitl se mezi vašimi přáteli někdo, kdo je nyní rovněž stejně úspěšný?

No, buďme upřímní, úspěch je strašně relativní pojem a poměřovat, jak je kdo úspěšný mi úplně nevyhovuje. Jsem pyšná na spoustu svých přátel a nemusí to nutně znamenat, že jsou třeba veřejně vidět. Ale kdybych měla vyjmenovat, tak určitě Martin Feix se značkou Girls Without Clothes, René Müller s Faency Fries, Filip Růžalovský, který pracuje na závodních vozech pro světové společnosti, multifunkční osobnost Vladimír Skórka, klavíristé Tomáš Kačo a Michal Šupák, malíř Marek Nenutil, designér Jan Kulich, spousta skvělých herců, třeba Vanda Chaloupková či Albert Čuba a opravdu spousta dalších, to bychom tu byly dlouho.

Jak vnímáte Ostravu nyní? Hodně se sem vracíte, jste v podstatě patriotkou, nepřemýšlela jste o tom, že zůstanete opět natrvalo?

Upřímně, asi to nehrozí. Cítím se tak zvláštně kdykoliv, když přijedu domů. Miluji to tady, miluji se tady vracet, ale už to holt není můj domov. Jsem tak divně někde na půl cesty. Ale vidím změny, vidím spoustu skvělých projektů, co se dějí. Otevřelo se Divadlo Mír, pořádá se design festival Meat Design, taneční festival Move , po zachráněném Bauhausu se zachrání i Ostravica a Městská jatka, to mě dojalo. Prostě Ostrava stále žije a doufám, že současná situace to celé nezadusí.

Ano, všechny tyto projekty mají u veřejnosti úspěch, nicméně se na některé z nich snáší i kritika. Galerie Plato nebo Divadlo Mír, obě tyto instituce občas někdo jmenuje, když se mezi sebou lidé baví o „nepochopeném moderním umění“ či v případě druhém „pokleslé zábavě“. Jaký máte vy jako umělkyně názor na diverzitu umění, která je třeba podle mě naprosto nutná?

Stejně, jako má každý jiné chutě na jídlo, i s uměním je to podobné. Miluji spoustu druhů jídel, ale třeba růžičkovou kapustu nesnáším, ale respektuji, že existuje. Jsem v tomhle hodně divný tvor, pro spoustu věcí mám pochopení, ač se mi nemusí líbit. Rozumím tomu, že mnoho lidí některé věci pobuřují. Zrovna ale v případě Míru, tím, že kluky znám, mě vůbec nepřekvapuje, jaký humor dělají. Že je to pokleslá zábava? Já nevím, byli kritici této zábavy někdy v průměrné české hospodě a sledovali, jak se lidé baví? Lidové umění bylo vždycky součástí společnosti a překvapuje mě, že to stále ještě někoho pobuřuje.

Zdroj: Youtube

Takže kritici vidí tyto věci možná i neobjektivně?

Vlastně by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby tito kritici poté, kdy něco označí jako pokleslé, si doma s chutí pustili Most. Shakespearovy komedie byly také považovány za jednodušší zábavu a podívejme se na to dnes. Nebo třeba Mozart, ve své době to byl v podstatě tvůrce popu a dnes je to mistr klasické hudby. Pro mě je hodně zajímavé, když u někoho narazím na velký odpor vůči čemukoli. Zkoumám potom, proč to na něj tak působí a kde je zakopaný pes, a že se někdy doberu k zajímavým důvodům, proč to tak má. Každopádně za mě je diverzita nesmírně důležitá, tříbí názory a pohled člověka na svět a je úplně jedno, na co to naroubujeme, ať už na umění, nebo vůbec na společnost jako takovou.

Před časem jste se vdala. Vy i váš manžel jste oba časově vytížení lidé. Jak udržujete váš vztah za takovýchto podmínek?

Nic jednoduchého to není, ale zase z toho nemusíme dělat kovbojku. Tak to je, vybrali jsme si to a máme to tak nastavené od začátku. Díky bohu existuje jednoduchý způsob komunikace, takže se vidíme každý den.

Myslíte si, že existuje ve vztahu dvou lidí naprosto čistá a upřímná láska i v branžích, jaké máte vy a váš manžel? A je něčím podmíněná?

Tak nad tímto tématem by se dalo asi dlouho přemýšlet a polemizovat, ale asi k tomu jen řeknu, že je to tak různorodé, že se to prostě nedá unifikovat. My dva jsme každý z úplně jiné branže, já z hudební, on ze sportovní, v některých věcech se úplně míjíme, ale snažíme se pro sebe navzájem mít co největší pochopení. I když na to samozřejmě někdy narazíme.

Zdroj: Youtube

Naučila jste se díky manželovi více chápat třeba některý sport? A sportujete sama?

Mě tedy upřímně vždycky bavilo koukat na sportování, miluji třeba koukat na biatlon a lehkou atletiku. Díky muži lépe chápu jeho sporty, hokej a volejbal. A sama se věnuji léta plavání, což vzniklo hlavně díky tomu, že jsem bydlela za rohem od Čapkárny.

Pojďme k hudbě. Je violoncello atraktivním nástrojem i v populární hudbě? Případně proč?

Přijde mi, že je dost oblíbené, z čehož mám samozřejmě radost. Moje teorie je, že je to proto, že má zvuk velmi blízko lidskému hlasu, a tak se to holt hezky poslouchá. A k tomu připočtěme aspekt takové jakési pozitivní melancholie, kterou zvuk cella vyvolává, a to má spousta lidí rádo.

Kde se vám za celý váš život hrálo nejlépe a na jakou spolupráci nejvíce vzpomínáte?

Jak nad tím tak přemýšlím, dochází mi, kolik míst jsem zažila několikrát a někdy jsem se tam cítila skvěle a někdy na houby. Je to proměnlivé. Samozřejmě jsou zvukově fantastické sály, jako je třeba Sono, některé jsou holt hlušší. Všeobecně miluji staré kostely, to vždycky stojí za to. Třeba neskutečnou akustiku má druhé nádvoří na Křivoklátě, je to takový zvláštní mnohoúhelník a neuvěřitelně to tam zní. Když jsem si tam poprvé sedla, nemohla jsem přestat, po hodině mě museli odtáhnout. A spoluprací bylo také spousta skvělých, ať už bratři Bubeníčci, Shakespearovské slavnosti, hostování v kabaretu Wintergarden, stále běžící Vivaldianno, zpěvačka Susanne Sundfør, David Stypka, kapely Pipes and Pints, Paulie Garand, Lenny a spousta dalších.

Je tato hudební rozmanitost pro váš život normální? Máte hudbu ráda natolik, že neděláte rozdíly mezi žánry a styly?

Rozhodně, dávno jsem dospěla k tomu, že hudba se mi buď líbí, nebo ne a je mi úplně jedno, co to je za žánr. Přiznám se, že někdy sama sebe překvapím tím, co mě baví, ale aspoň není nuda.

Zdroj: Youtube

Co říkáte na výuku on-line za doby koronavirové? Používají ji dokonce někteří hudební pedagogové. Patříte mezi ně?

Ano, začala jsem učit hned druhý týden. První týden jsem jen zadala pár úkolů, protože jsem měla dojem, že se mi studenti pod tíhou úkolů z normálních škol trošku hroutí a tak jsem je ze startu raději nechala trochu oddechnout na jednoduchých prstových cvičeních a od druhého týdne jsme poctivě začali. Bylo to super, ač někdy zlobilo připojení, ale bylo na nich vidět, jak jsou rádi, že se chvíli nemusí učit a můžou si zahrát.

Vzala jste si z tohoto složitého období něco pro svůj život, o čem si myslíte, že pro vás bude prospěšné i nadále, až situace skončí?

Procházím zrovna takovým obdobím vyhoření, tak si to vlastně celé dost užívám, nic moc neřeším a nějak to nechávám se dít. Poslouchám znovu hodně hudby a zkouším mezitím nové věci. Uvidíme, co z toho mi zůstane.

Vaší další aktivitou, která je pro vás možná časově rovnocenná s hudbou, je modeling. Toužila jste vůbec někdy stát se opravdu modelkou?

Rozhodně to pro mě není nijak rovnocenné, pro mě bylo prioritou vždycky hraní. Možná jsem si přála, aby to byla priorita v mých šestnácti, ale v té době jsem kvůli svým tvarům neprorazila. Od té doby uběhlo dost vody a to, jakou sílu mi dala hudba, nepředčí žádný modeling. Ale miluji to stále, focení a přehlídky mě baví, baví mě ti lidé kolem toho. Sleduji módu a to, co se s ní teď děje. Pro tento svět je to také velmi zajímavé období a jsem zvědavá, jakou transformací si projde.

Zdroj: Archiv umělkyně

A co se teď děje vlastně s módou? Dostali jsme se do doby, kdy je jedno, co si člověk vezme na sebe, jak tvrdí například někteří sociologové?

Momentálně dochází k velkému přerodu, kdy spousta značek pozastavila přehlídky, některé značky jdou rovnou cestou, že zrušili přehlídky na nějakou dobu úplně. Celý tento byznys se musí nějakým způsobem přerodit, protože tak, jak je to nyní, třeba v kontextu plýtvání textilu, to prostě není udržitelné. Je fascinující sledovat, jak v karanténě spousta blogerů, kteří objednávali předtím oblečení jako diví, najednou zkouší upcycling, second hand, swapping a vyzývají lidi k tomu, aby přemýšleli jinak. Z toho mám radost. Jsem tedy zvědavá, jak dlouho jim to vydrží. Každopádně v módě je spousta neuvěřitelných vizionářů a věřím tomu, že se stanou ještě v tomto roce zajímavé věci.

Myslíte si, že je dnešní doba stále nakloněna typickému (až drastickému) ideálu krásy, nebo už jsou lidé schopni tolerovat i nedokonalosti, které má úplně každý, akorát na plakátech nejdou vidět?

Zrovna včera jsem viděla statistiky z velkých přehlídek, kdy nejvyšší zájem na sociálních sítích měly momentálně značky, které zahrnovaly modelky řekněme normálnějších tvarů, nonbinary modelky a modely a ženy starší třiceti let. Takže s nadějí to vypadá, že pomalu a jistě se to opravdu mění.

Považujete vy sama sebe za krásnou ženu, ať už v jakémkoli smyslu?

Před nedávnem jsem se potkala poprvé s panem Saudkem a ač jsme neměli moc času pohovořit, padla z jeho stránky jedna podobná otázka, a to, jestli jsem sebevědomá. Řekla bych totiž, že to je totiž daleko příhodnější otázka, protože pro mě právě ze sebevědomí roste ta pravá krása. Je spousta krásných žen, které ale mají nulové sebevědomí, ať už je to z jakéhokoli důvodu, a ty jsou pak s klidem schopny převálcovat ženy, které sice nejsou „typicky“ krásné, ale mají takovou sílu osobnosti a sebevědomí, že je s přehledem předčí. A co se týče mě osobně, je to dlouhodobý proces. Přiznám se, že do jisté míry si cením více své inteligence, než toho, jak vypadám. No a vztah s mým tělem se paradoxně hodně zlepšil díky modelingu po dvacítce a také se to stále lepší s věkem, což mě dost baví.

A jsou ve vašem okolí ženy, které považujete za krásné, i když ony samy o tom pochybují?

Takových je spousta. A je samozřejmě škoda, kolik fyzicky krásných žen o sobě velmi pochybuje, čistě z toho důvodu, že jsou pak velmi snadnou obětí nějakého parazita, který jejich nízkého sebevědomí bude využívat.

Zdroj: Youtube

Máte několik tetování, která nejdou na první pohled vidět. Jaký mají význam? A souzní spolu vůbec kultura tetování, křehká žena a modeling?

To bychom tady byly rozhodně dlouho, kdybych měla říct příběh ke každému z nich. Mám tetování, která jsem chtěla od puberty a dodnes mají pro mě hluboký význam, tetování, která byla dílem impulzu, nebo tetování, která jsem dostala jako dárek k narozeninám. „Fun fact“ je, že fotku svého prvního tetování v osmnácti jsem poslala rodičům MMSkou na dovolenou. To rozhodně nebyl ideální způsob komunikace, ale aspoň se stihli uklidnit, než se vrátili domů. A vlastně je mi úplně jedno, jestli spolu souzní. Tetování jsem chtěla od třinácti a dodnes mi je jedno, co si o tom kdo myslí, prostě mě to baví a cítím se v tom dobře.

Váš život vypadá, že je velmi barevný. Poraďte v závěru jakémukoli člověku, jak žít, aby jeho dny nebyly stereotypní a stejné, ale naopak plné barev.

Super tip je každý den zkusit něco nového. Od malých věcí typu, že si třeba uvaříte úplně něco jiného, než na co jste zvyklí, nebo si na procházku vezmete ten klobouk, který milujete, ale vůbec ho nenosíte. Nebo vyrazíte na výlet někam, kde jste ještě nebyli. Zkoušet prostě změnit nějak svoji rutinu. Také je za mě super volat kámošům, které jste třeba dlouho neviděli. Pokud máte děti, tak bych zkusila různé vědecké pokusy, které můžete udělat z věcí, jež máte doma. Nebo, pokud jsou větší, zkuste udělat domácí kino a pusťte jim svoje milované filmy, které jste dlouho neviděli. Mě táta takto vzdělává dodnes.