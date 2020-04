Nouzový stav prodlouží předplatitelům Těšínského divadla sezonu až do podzimu. Připravené jarní premiéry herci představí až v tomto období. Tři zdejší herecké soubory doufají, že se jejich diváci vrátí.

Herci české scény Petra Sklářová a Ondřej Frydrych při korepeticích k představení Šumař na střeše. Zkoušky probíhají s rouškami a obličejovými štíty. | Foto: Karin Dziadková

Poté, co se tamní pracovníci zapojili do výroby textilních roušek, s blížícím se termínem rozvolnění opatření se začíná chod divadla pozvolna vracet do původních kolejí. Přesto zůstává mnoho otázek otevřených a vedení divadla nutí improvizovat.