Návštěvníci koncertu budou mít poprvé možnost slyšet největší hity disco legendy osmdesátých let, jako jsou You Are My Heart, You Are My Soul, Cheri Cheri Lady nebo Brother Luie.

Modern Talking zahájili svou hudební kariéru v roce 1984 ve složení Dieter Günther Bohlen (zpěvák, skladatel a textař a Thomas Anders vl. Jménem Bernd Weidunk (zpěvák). Jejich prvním velkým hitem byla skladba You Are My Heart, You Are My Soul, za kterou brzy získali mnoho zlatých a platinových desek.

Po prvních úspěších se však objevily i první rozpory. V roce 1987 se skupina rozpadla. Thomas Anders i Dieter Bohlen se věnovali svým sólovým projektům. V letech 1998 až 2003 se dali opět dohromady, natočili znovu staré hity, přidali řadu nových písniček a vydali několik alb. Poslední nese příznačný název The Final Album s podtitulem The Ultimate Best Of. Jde o kompilaci jejich předchozích největších hitů. Od roku 2003 se opět věnují pouze svým sólovým kariérám. Dieter Bohlen je porotcem německé soutěže Německo hledá superstar a píše knihy o sobě.

Thomas Anders, který přijede v říjnu do Prahy, dál vydává sólová alba a koncertuje sám. V roce 2016 vydal nové album s názvem History. Stěžejním repertoárem jeho koncertů jsou však písně, které vznikly v 80. letech. Právě na ně se mohou diváci těšit 16. října 2021 v ostravské Multifunkční hale GONG.

Vstupenky na koncert můžete koupit ZDE.