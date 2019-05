Tento festival již řadu let představuje jazz v mnoha jeho rozmanitých podobách.

Slavnostní zahájení festivalu v pondělí 3. června bude okořeněno křestem knihy Julie Urbišové o městě jazzu „Doma v NOLA – přechodná adresa: New Orleans, Louisiana, vystoupí kapela Rhythm Desperados složená z předních českých hudebníků a hrající latin, funk, fusion jazz. Rhythm Desperados tvoří skladatel a hráč na klávesy Boris Urbánek, saxofonista Michal Žáček, iránský perkusista Imran „Musa“ Zangi, baskytarista Zdeněk „Wimpy“ Tichota a bubeník Michal Hejna.

Druhý den, tedy 4. června, se představí Apostolis Anthimos Quartet, jeho vedoucí je od roku 1971 dodnes členem legendárního polského tria SBB, s nímž nahrál několik desítek alb, patří mezi legendy evropské scény a letos bude uveden do festivalové Síně slávy. „Jazz Open Ostrava každoročně dává příležitost mladým jazzovým kapelám, ve středu (5. června) v rámci cyklu Jazz juniors vystoupí kapela Purple is the Colour.,“ uvedl ředitel Jazz Open festival Boris Urbánek.

„Jsou to skvělí mladí hudebníci, kteří se zformovali během studiích na jazzové univerzitě v rakouském Linzi a v roce 2018 se stali absolutními vítězi Central European Jazz Competition,“ připomněl Urbánek.

Týden jazzu v Ostravě vyvrcholí v pátek 7. června , kdy se představí kapela Heimat hrající hudbu čerpající z worldmusic, afrobeatu, jazzu a synthpopu. Dále mladý zpěvák a hráč na foukací harmoniku Charles Pasi se čtveřicí skvělých francouzských hudebníků. Festival uzavře od 21.30 hodin legendární americká skupina Yellowjakets, která zanedlouho oslaví 40 let od svého vzniku a vrací se do Ostravy po dlouhých jedenácti letech. Během kariéry vydala kapela, která patří k absolutní světové špičce, 29 skvělých alb, z nichž 17 bylo nominováno na cenu Grammy.

PROGRAM JAZZ OPEN FESTIVAL 2019

Pondělí 3. června – Dock klub

19.00: Novinářka Julie Urbišová (spolupracovnice Českého rozhlasu, představí svou knížku o městě jazzu)

20.00: Rhytm Desperados (Boris Urbánek – klávesy, Michal Žáček – saxofon, Imran „Musa“ Zangi – perkuse, Zdeněk „Wimpy“ Tichota – baskytara, Michal Hejna – Drums)

Úterý 4. června – Dock klub

20.00: „Hall of Fame” Apostolis Anthimos Quartet (Apostolis Anthimos – bicí, kytara, Piotr Matusik – piano, Olaf Węgier – saxofon, Robert Szewczuga – baskytara)

Středa 5. června - Dock klub

20.00: Jazz Junior (Štěpán Flagar – saxofon, Simonem Raab – klavír, Martin Kocián – kontarbas, Michał Wierzgoń – bicí)

Čtvrtek 6. června - Dům pro seniory Kamenec

14.00: Jazz for seniors (Boris Urbánek a Markéta Komarová)

Pátek 7. června - Slezskoostravský hrad

19.00 - Jazz Open Heimat (Petr Uvíra - guitar, Václav Kramář - klávesy, Jan Krasl - Dundun, kenkeni, percussions, Jan Tengler – saxofony)

20.00: Charles Pasi Group (Charles Pasi – zpěv, foukací harmonika, Joseph Champagnon – kytara, Sébastien Levanneur – baskytara, Pity Cabrera – klávesy, John Grandcamp – bicí)

21.30: Yellowjackets (Russell Ferrante – klávesové nástroje, Bob Mintzer – saxofon, William Kennedy – bicí, Dane Alderson – baskytara)

Více informací: www.jazzopen.cz