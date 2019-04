V jeho zahradách je ode dneška pro návštěvníky muzea přístupná s panelovou výstavou Historie a proměny Werku, která představí historii hutní firmy od roku 1839. Vidět ji budou moci až do konce srpna.

Návštěvníky po tříměsíční přestávce uvítá nově zrekonstruovaná stálá expozice věnovaná historii města Třince a hutě. Ve výstavních síních pak tři výstavy, jejichž společným prvek je železo a jeho krása. Příběh železa na plátně, obrazy třinecké autorky Beaty Haltof budou vystaveny ve výstavní síni muzea do 15. května. Ve velké výstavní síni bude k vidění expozice nazvaná Průmysl hraček a vynálezy, zapůjčená z Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, která v Třinci zůstane do 30. června. Umělecká litina ve sbírce Západočeského muzea v Plzni potěší v malé výstavní síni muzea návštěvníky až do konce června ukázkami uměleckých výrobků z železné litiny pocházející ze sbírky uměleckoprůmyslového oddělení. Nově se očím návštěvníků otevře i Galerie Na schodech, kde své fotografie vystaví místní fotograf Mario Sikora.