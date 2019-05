TIP Deníku: Na úřadě budou retro hračky

Starší návštěvníci si zajisté rádi zavzpomínají a děti se rádi seznámí s různými hračkami, které byly v minulosti v oblibě u jejich rodičů a prarodičů. Výstava bude zahájena v sobotu 11. května v 10 hodin vernisáží v zasedací místnosti obecního úřadu ve Starém Městě a bude veřejnosti přístupná až do pondělí, a to vždy od 10 do 17 hodin.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jana Mudrová

Autor: Redakce