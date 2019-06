TIP Deníku: Pohádkové vysvědčení na zámku oslaví začátek prázdnin

Jak to bylo s povinnou školní docházkou a jaké se vyučovaly předměty, i to se dozví návštěvníci akce Pohádkové vysvědčení, která se koná v pátek od 10 do 15 hodin v prostorách frýdeckého zámku. Chybět nebude netradiční prohlídka zámku s pohádkovými postavami. Vstup pro děti je zdarma.

Zámek ve Frýdku. | Foto: Deník/Lukáš Morys

Autor: Redakce