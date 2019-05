Druhý ročník hudebního festivalu FM City Fest, který se uskuteční v prostorách textilky Slezan ve Staroměstské ulici, se kvapem blíží.

Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku. | Foto: Deník / Lukáš Morys

Letos bude festival dvoudenní, od 12. do 13. července se na něm představí více než dvacet interpretů, a to z tuzemska i zahraničí. Mimo to plánují organizátoři ve čtvrtek 23. května na místeckém náměstí Svobody setkání se všemi festivalovými i hokejovými nadšenci.