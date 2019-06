Již čtvrtý ročník oblíbené akce Noc literatury v Třinci se uskuteční v pátek v 19 hodin na travnatém prostoru za knihovnou u vstupu do Mklubu. Noc literatury se koná po celé republice i v zahraničí.

Noc literatury | Foto: Deník

Připravena bude i chill out zóna, ve které si lidé mohou odpočinout a vychutnat živou literaturu do sytosti. V případě nepřízně počasí bude celý program přesunut do prostoru literární kavárny Café Čítárna v budově knihovny. Vstupné na akci je zdarma.