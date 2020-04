Výtvarnice a personální manažerka Jitka Krawczyková zahájila svou výstavu obrazů netradičně bez slavnostní vernisáže a přítomnosti veřejnosti. A proč právě název CLEAN.YOUR.BRAIN (Očisti svůj mozek)?

„Celý cyklus je vlastně moje očista. Záleží pak na každém, co si v tom najde. Výbuch barev, vlastní příběh, pomoc, cestu? To už nechám na mávštěvnicích,“ poznamenala Krawczyková, která přiznala, že barvy a štětce miluje od mateřské školy.

I když ji osud zavál od štětců k lidem, touha malovat byla silnější a bere ji jako svou duševní očistu. „Pokud pracujete s lidmi a jste jimi neustále obklopeni, slýcháte mnoho jejich příběhů, starostí, radostí i strastí. Pokud jste jen trochu empatičtí, není Vám to jedno a chcete pomoct, ulevit, pohladit, jindy musíte použít tvrdou ruku… Jak se ale pak s tím vším vevnitř vyrovnat? Sáhla jsme znovu na barvy a štětce, nakoupila plátna. Vždycky to ve mně bylo a najednou to zase muselo ven,“ dodala autorka.

Velkoformátové obrazy plné barev vnesly do prostor minigalerie novou energii. „Pozitivní náboj, který dýchá z vystavených obrazů, nám každý den zlepšuje náladu. Věřím, že lidé budou mít příležitost si výstavu přijít prohlédnout. Obrazy budou v naší minigalerii k vidění až do 19. června,“ podotkla primátorka Věra Palkovská.