Třinecké pěvecké sdružení Martinů získalo v Petrohradu tři ceny

/ČTENÁŘI PÍŠÍ/ "Z Třince do Petrohradu autobusem? Tak to hodně štěstí,” slyšeli jsme od svých rodinných příslušníků, když jsme ve středu 31. července vyjížděli vstříc mezinárodnímu festivalu The Singing World.

První zastávka nás čekala ve Vilniusu, kde jsme obklopeni památkami a přírodou nasávali atmosféru a nabírali sílu na další cestu. Kromě malé vesničky s dominantním kostelem se zlatou střechou tyčícím se mezi skromnými příbytky jsme až do největšího z nejsevernějších měst naší planety nenarazili na nic pozoruhodného. Petrohrad nám však vyrazil dech. Jeho gigantické historické stavby, které užíval sám Petr I. Veliký, vynikaly i ve stínu ještě větších neofunkcionalistických budov. V pátek navečer jsme se přesunuli na úvodní ceremoniál, kde jsme spolu s dvaceti dalšími vybranými sbory zahájili festival zpěvem hymny Pajušči mir. Příští den nás čekal první koncert, který se konal blízko Peterhofu. Společně s Lotyši, Italy a Poláky jsme představili hudbu z různých koutů Evropy. Přijetí Martinů ruským publikem, které obsadilo koncertní sál do posledního místa, bylo více než vřelé. Dlouhý potlesk a volání „bravo“ nám dodávalo energii do nadcházejících dnů. Neděle byla naším soutěžním dnem a nervozita stoupala. Celkem se do soutěže zapojilo 52 sborů ze 17 zemí světa, ten náš konkrétně do 2 kategorií – Smíšené sbory (7 sborů) a Folklórní hudba (15 sborů). „Jednalo se o jedny z nejnáročnějších kategorií, nejen co se počtu přihlášených sborů týče, ale především pro jejich vysokou úroveň. Byla to tělesa převážně akademická a jen zřídka amatérská jako my,“ vysvětlil sbormistr pěveckého sdružení Martinů Michal Zátopek a dodal: „Kritéria soutěže byla jasně dána a za každou chybu se srážely body, čímž se vzdalovala možnost dobrého umístění.“ Do soutěžního vystoupení jsme se však zakousli s vervou a ukázali jsme, jak se u gorolů haleká za lasami, za gurami a za dolinami. Prezentovat naše regionální písně i ostatní sborový repertoár jsme měli možnost i na dalších nesoutěžních koncertech. Předposlední den pobytu v Petrohradu se konalo slavnostní vyhodnocení. Náš sbormistr s potěšením převzal dvě třetí místa a cenu pro klavíristu Pavla Dudu za nejlepší klavírní doprovod. „Je to velký úspěch. Máme radost, že se v konkurenci sborů z celého světa neztrácíme. Naopak ukázali jsme, že sborová hudba má v Česku a v Třinci dlouholetou tradici,“ doplnil Michal Zátopek. V časných ranních hodinách 8. srpna jsme se vydali do Rigy. V Novém kostele sv. Gertrudy nás přivítala delegace místních ambasadorů z České republiky a dalších pěti zemí světa. Pro ně i ostatní diváky jsme zde zazpívali poslední koncert společně s naší hlasovou poradkyní doprovázející nás na našem turné, talentovanou sopranistkou Martou Reichelovou. Jménem sboru bych chtěl poděkovat statutárnímu městu Třinec, Moravskoslezskému kraji a sponzorům za velkou podporu. Rád bych poděkoval také sbormistru Michalu Zátopkovi za odborné vedení i náročnou celoroční přípravu, stejně jako organizačnímu týmu, díky kterému se stal náš sen realitou. AUTOR: JIŘÍ MACHÁLEK

Autor: Redakce