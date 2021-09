S hudbou, kterou složil k audiovizuálnímu dílu s názvem Tajemný hrad Štramberk, se chce přihlásit na filmové festivaly, na nichž už letos uspěl se skladbou Mountain Symphony.

„Filmové festivaly, na které jsem se přihlásil, se konaly na třech místech, v Cannes, Paříži a Torontu. Na těch festivalech sedí porota, ze všech zaslaných děl z celého světa vybere dílo, které se jim líbí, a to postoupí do dalšího kola. Ta kola jsou tři, čtvrté je už to vyhlašovací,“ uvedl Adam Uličný, jenž získal mezinárodní hudebního ocenění Award Winner v kategoriích Nejlepší hudební skladatel a Nejlepší originální dílo. Například v Cannes byla skladba Mountain Symphony mezi 27 oceněnými filmy z USA, Kanady, Austrálie, Francie, Irska a Německa.

Adam Uličný pro Deník řekl, že jeho nový počin, se kterým se pokusí opět uspět, mediálně podpořil Moravskoslezský kraj, a pro město Štramberk bude krátký film s podmanivou hudbou pěknou prezentací.

Úspěšný skladatel pochází z Ostravy, dvanáct let se věnoval oboru hra na klasický klavír. Jeho zaměřením a velkou oblibou je tvorba filmové hudby. Jako sólový interpret představil veřejnosti loni svým debutovým videoklipem k singlu V představách, který byl k vidění mimo jiné na televizní hudební stanici Óčko.

Za autorské hudební dílo Mountain Symphony inspirované beskydskými Pustevnami a horou Radhošť získal letos prestižní ocenění Award Winner na mezinárodním festivalu Phoenix Shorts v Kanadě - VÍCE ZDE.