Frýdek-Místek – Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku hostí ve dnech 21. až 24. listopadu 11. ročník mezinárodního festivalu outdoorových.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Program – čtvrtek 21. listopadu, 19 hodin: Khuda-e-Faring, beseda s čestným hostem festivalu – Dinou Štěrbovou

Pátek 22. listopadu, 17.30 hodin: Príbehy tatranských štítov II – Posadnutí horami, Osmitisícovka Radka Jaroše.

Pátek 22. listopadu, 20 hodin: Zabijácká krása, Mise splněna: Red Bull Stratos, Antarktida, Šalený vychodňar, Two on K2.

Sobota 23. listopadu, 15.30 hodin: Äthiopien – Zauber des Anfangs, Amazonas – a sustainable life in the rainforest, Na konec světa aneb putování za Janem Eskymo Welzlem.

Sobota 23. listopadu, 17.30 hodin: Hráč bez limitů, River God 2, La Dura Dura, Snow way – Martin Černík story.

Sobota 23. listopadu, 20 hodin: Die Schöne und der Hai, Nahanni, Embéčkem kolem světa.

Neděle 24. listopadu, 17.30 hodin: Sicílie – Etna, Venezuela Jungle Jam, The Last of the Niagara Daredevils, Run Free – poselství Bílého koně, Wakeboardingová hra se světlem.

Předprodej vstupenek probíhá na všech pobočkách Beskydského informačního centra nebo online na www.kulturafm.cz, popřípadě hodinu před představením v Nové scéně Vlast. Vstupné činí 50 korun na filmový blok, 300 korun stojí permanentka.

Více o filmech najdete na www.kulturafm.cz nebo www.outdoorfilms.cz.