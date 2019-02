Ostravice – V sále hotelu Freud v Ostravici se uskuteční každoroční výstava umělecké činnosti.

Výstava umělecké činnosti. | Foto: Archiv organizátorů

Výstavu slavnostně zahájí lašský král Zdeněk Vilém Krulikovský v sobotu 2. července v 10 hodin, zazní také cimbálová muzika Kotci. Součástí programu je už tradičně vystoupení folklorního souboru Grunik. Výstava potrvá do 16. července, sál s uměleckými exponáty bude otevřen denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Návštěvníci uvidí díla jak tradičních vystavovatelů z Výtvarné skupiny Petra Bezruče, tak i nových členů. Lidé se můžou těšit na malířská díla, výrobky ze dřeva, šité krajky, paličkování, vitráže ze skla, malby na hedvábí, šperky z betonu, umělecké drátkování nebo polodrahokamy.