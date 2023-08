Zákaz vstupu bez roušky! Vstup povolen pouze se zakrytým obličejem! Dodržujte bezpečnou vzdálenost! Použijte roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny! Tato upozornění se objevila i v dnešní době na Zámku Paskov.

Výstava z období čínské nákazy, 7. 8. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

Důvodem však nejsou nová koronavirová opatření, to zde jen pořádají výstavu fotek Radka Juričky. Ta právě připomíná časy s koronavirovou nákazou v českých luzích a hájích.

„Tahle výstava ještě nikde jinde nebyla. Když jsem dostal nabídku tam vystavovat, tak jsem přemýšlel, co vybrat. Jak jsem projížděl fotky a uviděl ty rouškové, vzbudilo to ve mně dojem, že už to jsou dva roky, a že to vypadá neuvěřitelně, jak si lidé od toho odvykli. Tenkrát, když se v tom žilo, připadalo nám, že ty roušky budou navždy,“ popisoval autor, který je podle svých slov poloamatérským fotografem věnující se nejraději reportážnímu a „uličnímu“ focení.

Právě v tomto duchu ostatně také vybíral snímky do paskovského zámku. Všechny černobílé – až na jednu výjimku s vybarvenými jahodami u stánku jako symbolu naděje na obratu k lepšímu – dokreslující mnohdy depresivní atmosféru v nouzovém stavu, který vláda vyhlásila kvůli koronaviru.

„Vznikaly nejen ve Frýdku-Místku či Havířově, ale také v jednom, už ani nevím jakém, městečku cestou do Prahy, kde se na Vyšehradě natáčel klip ke skladbě Milenka od beskydské písničkářky Kaczi. A tu mám na covidové fotce taky, s rouškou pod nosem,“ nechal se slyšet Jurička.

Ten právě za období pandemie, kdy se nesmělo veřejně dělat pro lidi prakticky nic, uskutečnil ve spolupráci s městskou kulturní organizací fotografickou výstavu přímo ve Frýdku-Místku. „Venku v ulicích, na náměstích i u nádraží. Na snímcích byly akce, co se tehdy nemohly konat, jako připomínka lepších časů,“ upřesnil vojkovický fotograf.

Aktuální výstava na Zámku Paskov, jak zdůrazňoval, není o tom, jestli byly roušky (a další opatření okolo koronaviru) dobře anebo špatně: „To má každý v sobě. Spíše je výstava o tom, aby se nezapomenulo. Když se může už dneska zdát, že se to ani nestalo.“ Do portfolia zahrnul také fotografie z tehdejší dovolené v Chorvatsku, kde byly méně striktní omezení, než v Česku. „A taky tam bylo bezpečněji, protože tam skoro nikdo nebyl,“ zakončil.

Juričkovy fotky budou na paskovském zámku k vidění minimálně do konce letních prázdnin. Návštěvníci, jak personál upozorňoval, nemusí při prohlídce mít navzdory upozorněním na roušky zakryté dýchací cesty jako v letech 2020 a 2021.