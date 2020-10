Na svých stránkách krnovský klub Kofola zveřejnil prohlášení, na co chce kampaň WeAreEvents svým červeným světlem upozornit veřejnost.

"Pokud milujete chození do klubů, na akce a na koncerty, na filmy do kina nebo rádi posloucháte hudbu, udělejte si prosím čas a přečtěte si tohle.

Stojíme v solidaritě se svými nejbližšími přáteli v zábavním/hudebním/filmovém průmyslu, kteří jsou bez práce a to ne vlastní vinou. Většina z nás se dostala do bodu, kdy se můžeme živit tím, co děláme rádi. Je to urážka říkat "prostě si najdi jinou práci", protože takhle to opravdu nefunguje. Strávili jsme věky budováním našich značek od úplného začátku. Čas, peníze, více času a více peněz, a neustálé vylepšování nás přivedlo až sem. Pokud bychom měli selhat, mělo by to být proto, že jsme selhali MY, a ne proto, že jsme do toho nuceni bez jakékoliv pomoci.

Tohle je naše vášeň. Naše živobytí. Tohle je náš sen.

Sen je dělat to, co miluješ, jako živobytí. Dosáhli jsme toho a budeme dál tvořit a podporovat umění. Nedokážu si představit svět bez umění/hudby/párty/. Vy ano???"