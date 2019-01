V pěvecké show X-Faktor chtěli uspět studentky i hornický důchodce

KRAJ - Dostat se do finále pěvecké show televize Nova X-Faktor, vyhrát ho i s milionem korun a stát se tak hvězdou, to si přáli všichni, kdo přišli o víkendu na casting této soutěže do Kulturního domu K-Trio v Ostravě-Hrabůvce.