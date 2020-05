Letošní zatím poslední akcí hasičů byl masopust. Tradice vodění medvěda po vsi se obnovila asi rok poté, co se Břetislav Grulich vrátil do Jerlochovic. „Chodilo se přesně v úterý, kdy masopust začínal. Obešla se vesnice a ještě večer se dělala zábava, takže ve středu a ve čtvrtek to bylo v práci těžké. Masky byly tradiční. Museli být kůň, ženich, nevěsta. S koněm je zajímavá historka. Po nás začali masopust dělat i v Tošovicích, protože jeden z našich členů se tam přestěhoval. My jsme to v osmdesátých letech z nějakého důvodu, už si nevzpomínám, na pár let přerušili, a oni neměli masku koně, tak si ji přišli půjčit k nám. No, a když jsme to tady potom znovu obnovili, tak už nám tu masku nevrátili a tvrdili, že je jejich. Ale nakonec jsme si to nějak vysvětlili,“ říká s úsměvem.