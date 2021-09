„Děti chtějí hrát rychlé, svižné písně. Vedu je ale k tomu, aby uměly základ a na něj pak mohly navazovat složitějšími, náročnějšími harmoniemi. Učím je tak, aby nehrály podle not, ale spíše podle sluchu. Zkrátka aby si dokázaly zahrát to, co umí zazpívat,“ uvedla Kateřina Niklová, vedoucí Dětské cimbálové muziky Ondřejníček.

„Soustředíme se na to, abychom hráli místní věci. Pan táta Pustka spolupracoval s Janáčkem a sesbíral více než 300 lidových písní z Kunčic a okolí. Mám k nim přístup, takže se snažím, abychom některé písně uvedly v život a hráli jsme je. Věřím tomu, že se je podaří nahrát. Je to jeden z našich cílů,“ pokračovala vedoucí muziky.

Dětská cimbálová muzika Ondřejníček má momentálně ve svých řadách dvanáct členů včetně zpěváčků. „Máme hoboj, cimbál, klarinet, basu, housle, zpěvačky. Všechno, co má v cimbálovce být,“ vyjmenovala Niklová s tím, že děti v muzice jsou zpěvné. „Vedu ještě cimbálovou muziku Radhošť a mám pocit, že v ní nejsou tak zpěvné děti jako ty v Ondřejníčku, kde hraje už druhá generace dětí. Jedna holčina se dostala dokonce na konzervatoř na zpěv, což svědčí o tom, že děti z Kunčic jsou velice šikovné a hudebně nadané,“ zdůraznila Niklová.

„Velikou zásluhu na tom mají i učitelky z mateřské školy, které v Dolňánku vedou děti k folkloru už od útlých let. Když tak přijdou k nám do Ondřejníčku, mají už za sebou určitou průpravu a je to na nich znát.“

V loňském roce oslavil Ondřejníček výročí 10 let od jeho vzniku. U této příležitosti chtěl uspořádat koncert, který se však kvůli koronavirové epidemii nemohl uskutečnit. „Plánovaný koncert jsme ale uskutečnili letos v červnu. Šlo o setkání muzik kolem Ondřejníku. Na programu byla i beseda u cimbálu. Děti se setkaly se svými vrstevníky z Kozlovic, Frenštátu, Pstruží. Nakonec došlo i na společné muzicírovaní. Bylo to moc příjemné,“ popsala Niklová a dodala, že Ondřejníček má domluvenou družbu se soubory z okolí. „Chci, aby děti touto cestou viděly, jak hraje někdo jiný. Nevím ale, zda to bude možné, i když bych si to moc přála. Udělat setkání dětských cimbálovek, aby se učily, bavily navzájem. To by byla přidaná hodnota a motivace do budoucna,“ míní Niklová.

Ta chce s dětmi v dohledné době nahrát několik písniček v Českém rozhlase v Ostravě, aby měla muzika kvalitní zvukovou nahrávku. „Byl by to splněný sen. Další tajnou metou je vystoupení na Libušíně,“ poodhalila Niklová plány Dětské cimbálové muziky Ondřejníček a dodala, že si nesmírně váží podpory obce.

„Umožňuje nám fungování, což není všude běžné. Máme obecní cimbál, basu i kroje. Jsem tady ohromně spokojená. Kromě toho mám od začátku štěstí na skvělé rodiče dětí, kteří mi se vším pomáhají,“ uzavřela Niklová.