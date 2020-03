„A právě naše ambice nás po motorkářském srazu, kde jsme hráli, dovedly k tomu, že chceme nahrát demo nahrávku. Řekli jsme si, že do toho dáme 100% a třeba to vyjde,“ líčí Lukáš. „Vložili jsme nahrávku na Bandzone a po dvou dnech se nám ozval manažer Bandzone Michal Novák, že by s námi rádi spolupracovali.“ Do toho vstupuje Honza: „A tohle byl milník, který spustil další etapu. Nabrali jsme nejvíce zkušeností, nahráli nejvíce demo nahrávek a taky jsme v roce 2010 vystupovali na různých koncertech – hráli jsme třeba na festivalu Rock for People, to bylo super.“