Pochopitelně už ne jako hráč, ale jako předseda místního klubu, ve kterém zastává celou řadu funkcí. „Předsedu dělám už skoro dvacet let. Několikrát jsem přemýšlel, že s tím seknu, ale mladí o to zatím nemají zájem,” řekl pro Deník.

„Být předsedou vesnického klubu, to totiž není o tom, že přijdu v kravatě a budu poroučet. Jsem tam holka pro všechno. Kopnout do míče je už to poslední, musíte ale všechno připravit, jak materiálně, tak hlavně ekonomicky. Taky je třeba starat se o údržbu, připravit hřiště na mistráky nebo organizovat dopravu,” dodal.

Miroslav Sedlář byl i u fotbalových začátků Ondřeje Paláta.Zdroj: Se souhlasem M. Sedláře

Aby toho neměl málo, tak ještě trénuje nejmenší děti, kterým je od čtyř do šesti let. „Děti trénuji už 45 let. Někdy je to složité, když neví, která noha je pravá a která levá. Někdy jsou třeba pevné nervy, ale jejich radost, ta je pro mě odměnou,” prohlásil bývalý fotbalista, který aktivně hrával do svých 28 let. Pak ale musel skončit kvůli problémům s očima. „Žádná hvězda jsem nebyl, ale fotbal mě bavil. Pomáhal mi i během studií na vysoké škole, kdy jsem si u něj vždy vyčistil hlavu,” vzpomíná

Od roku 1976 pracoval na dole. Před šesti lety šel ale do důchodu a od té doby má na fotbal ještě více času, než předtím. „Manželka moc radost z toho, že pořád chodím na hřiště, nemá. Už mi říkala, ať mi tam dají i byt. Ale moc bych jí chtěl poděkovat za to, jak je ke všemu tolerantní. Sekretariát klubu mám ve svém pokoji, papíry nemám kde dávat a všude mám plno složek. Kdo to nezažil, ten to zkrátka nepochopí,” uvedl zkušený funkcionář, který je čtyřnásobným dědečkem. Fotbalu se věnoval i jeho syn, ten se ale nakonec vydal jinou cestou.

S fotbalem to zkoušela i hvězda NHL

Pan Sedlář už ve Starém Městě pomohl s výchovou řady fotbalistů, na jedno jméno ale nikdy nezapomene. Pod rukama mu totiž prošel i Ondřej Palát - slavný rodák z Frýdku-Místku, jenž v loňském roce vyhrál s Tampou Bay play off NHL a zvedl nad hlavu Stanley Cup. „V roce 2001 jsme dali inzerát, že hledáme nové talenty. No a jediný, kdo se přihlásil, byl Ondra. Tehdy byl ještě drobný a malý kluk,” vzpomíná Sedlář na první setkání se současnou českou hokejovou hvězdou.

Paláta v té době fotbal hodně bavil. „Hokej u něj měl sice přednost, ale když to stihl, tak u nás odehrál třeba první poločas zápasu, potom sedl na kolo a jel na zimák. Aspoň si tak udělal rozcvičku před zápasem, bylo to super,” dodal Sedlář, podle něhož byl Palát šikovným fotbalistou s velmi dobrým fotbalovým myšlením.

Ondřej Palát se sice usadil v Tampě Bay, na svůj bývalý fotbalový klub ale nezapomněl. A nezapomněli na něj ani ve Starém Městě, kde si všeho, co pro ně slavný hokejista udělal, velmi váží. „Ondra je pořád členem FAČRu a my mu jako klub každým rokem platíme členství. I když on o tom asi ani neví,” pousmál se Sedlář.