Alternativní cesty a kvalita nad kvantitou

Celé naše krásné dětství jsme prožily na Jablunkovsku. Region výrazně ovlivněný gorolskou kulturou nám dal do vínku lásku k beskydským kopcům, tradičním zvykům i svéráznému nářečí „po našymu“, které se stalo naším druhým mateřským jazykem. Už od útlého věku jsme hledaly alternativní cesty, jak se vypořádat se soudobým vzrůstajícím konzumerismem, který se pomalu ale jistě vkrádal do všech aspektů života. Oblékaly jsme se výhradně v second handech, a to už v době, kdy to ještě nebyl ten silný trend současné tzv. slow fashion, který klade důraz na omezování masové produkce v textilním průmyslu a preferuje kvalitu nad kvantitou.