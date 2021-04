Ještě v červnu roku 2019 s dětmi získala poslední medaili v pražské Lucerně, v té době už ale byla v osmém měsíci těhotenství a o měsíc později se jí narodila dcera. S tou tráví veškerý čas, ovšem bez gymnastiky dlouho nevydržela.

„Už v září jsem nastoupila díky úžasné babičce a dědečkovi zpátky do tělocvičny,” prozradila a s úsměvem na tváři dodala: „Tatínek má rad, když mají s malou čas jen pro sebe. Může se tak odreagovat z práce stavěním kostek nebo animákem v televizi.”

Karolína Machalová začala s gymnastikou ve svých šesti letech. Přivedla ji k ní maminka, které se dříve tomuto sportu také věnovala, ale i kamarádky ze třídy, se kterými tak mohla trávit více času. Gymnastice se aktivně věnovala dlouhých šestnáct let, během nichž získala několik týmových titulů mistra České republiky nejen ve čtyřboji, ale taky v soutěži TeamGym – tedy v kolektivní gymnastice. „A v individuální soutěži jsem získala tři tituly mistryně republiky ve čtyřboji, kam patří prostná, kladina, hrazda a přeskok,” dodala.

Už na konci deváté třídy ale začala pomáhat i své trenérce s malými dětmi, kterým se věnuje doteď. „Gymnastika se mi za ty roky stala nejen koníčkem a zábavou, ale především láskou, která mě v životě naplňuje. Proto je pro mě momentální situace kvůli pandemii dost náročná. Mám ráda nejen práci trenérky a gymnastiku jako takovou, ale především jsem k dětem, které trénuji, získala určitý vztah a jsem zvyklá je pravidelně vídat,” uvedla Machalová, která se věnuje především dětem z prvních až pátých tříd.

Karolína na podzim roku 2016 založila tehdy malý gymnastický klub pod Sokolem Frýdek-Místek. V prvním roce v něm trénovalo okolo dvaceti děvčat, jejichž počet neustále roste.

„Loni v září u nás proběhl nábor, který neměl jedinou reklamu na internetu, sociálních sítích ani nikde ve školách a školkách. Přesto na první hodinu dorazilo přes čtyřicet dětí a každé z nich mělo velkou touhu u nás zůstat,” prozradila.

„Dětí, které chtějí cvičit, přibývá a nám schází hodiny navíc pro nové zájemce. Proto by se nám do budoucna hodilo rozšíření tělocvičny nebo další prostory,” dodala Karolína Machalová, která před nástupem na rodičovskou dovolenou působila v mateřské školce.

„Pracovala jsem tam na zkrácený úvazek a druhou část dne jsem vždy trávila v tělocvičně. Ani jedno pro mě ale nikdy nebylo prací jako takovou. Nevzpomínám si, kdy by se mi ráno nechtělo vstávat do školky, nebo večer zůstat na tréninku až do večerních hodin. Moje práce je pro mě i zábavou, což je podle mě v dnešní době vzácné,” uzavřela.