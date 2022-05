„První doložený úřední záznam vznikl už 6. 6. 1913. V současné době máme více jak sto členů od sportujících dětí, přes dorost k dospělým členům zásahové jednotky, naše zdatné a krásné ženy až po dohlížející důchodce,“ uvedl starosta SDH Mosty u Jablunkova Tomáš Kohut. „Chybí nám sportoviště, kde by naši sportovci mohli bezpečně cvičit. Využíváme opravenou a přistavenou hasičskou zbrojnici, kde se staráme o naši techniku a máme tam i dva byty pro naše hasiče,“ pokračoval.

Dobrovolní hasiči z Mostů u Jablunkova jsou velice aktivní. Pořádají a spolupořádají kulturní, sportovní a společenské akce. „Pořádáme tradiční hasičský ples, soutěž v požárním sportu, soutěž TFA Beskydský železný hasič, soutěž Karpatský šerpa, stavění a kácení Máje a podílíme se i na ostatních akcích pořádaných obcí,“ vyjmenoval Kohut.

Hasiči z Mostů u Jablunkova pak mají sportovní družstva nejmladších, mladších i starších mladých hasičů, sportuje také dorost, muži i ženy. „Sportujeme v klasickém požárním útoku i v soutěžích TFA, ale také třeba v soutěži Karpatský šerpa,“ přiblížil Kohut s tím, že dobrovolní hasiči se i přes covidová omezení účastní nejméně dvaceti soutěží za rok.

Vždy je co zlepšovat

„S výsledky jsme samozřejmě spokojení, ale vždy je co zlepšovat. K našim soutěžím samozřejmě potřebujeme specifické sportovní vybavení, které se liší od toho zásahového, takže s lepším sportovním vybavením je pak snazší více vítězit,“ poznamenal s úsměvem starosta SDH Mosty u Jablunkova.

Zásadní je však činnost zásahové jednotky, kterou tvoří šestadvacet mužů zdravotně, fyzicky a odborně způsobilých pro výkon služby podle svého zařazení. „Naše obec zaměstnává tři hasiče v hlavním pracovním poměru. Tito tři hasiči tak navíc pro obec zajištují kompletní chod vodního hospodářství, kdy se starají o obecní vodojemy, čerpací stanice, zdroje a úpravny pitné vody, ale i čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, odstředivku kalů, obecní plynové kotelny, ale třeba i technologii obecního aquaparku,“ popsal Kohut.

Jednotka hasičů z Mostů u Jablunkova je vybavena pro celou škálu hasičských činností a je v rámci poplachového plánu Moravskoslezského kraje předurčena pro zásahy u dopravních nehod a pro poskytování předlékařské první pomoci.

„V loňském roce jsme zasahovali u 292 událostí. V rámci zásahů jsme zachránili nebo evakuovali třináct osob, devatenáct osob bylo zraněno a bohužel pět osob zemřelo,“ řekl Kohut s tím, že mezi náročné zásahy patří zejména poskytování předlékařské první pomoci, kdy jednotka patří mezi šest předurčených jednotek v celém Moravskoslezském kraji.

Pomáhají také u těžkých úrazů, často jsou tu první

„Jednotky jsou dislokovány v okrajových a horských částech kraje, právě proto, že ZZS má delší dojezdové časy a hasiči tedy mohou být u pacienta dříve. V praxi to znamená, že vyjíždíme k pacientům v bezvědomí, bezdeší, masívním krvácením, těžkým úrazům a dalším život ohrožujícím stavům. Typicky, když záchranná služba z Jablunkova je u jiného pacienta, vyjedeme my a poskytujeme pomoc do doby příjezdu ZZS z Třince,“ přiblížil starosta SDH Mosty u Jablunkova.

A co v současnosti chybí dobrovolným hasičům z Mostů u Jablunkova? „Pořád postrádáme nějaké dílčí věci, jiné věcné prostředky a zejména technika stárne a opotřebovává se a je ji třeba nahradit. Zde nám nejvíce pomáhá naše obec, část financí a věcných prostředků nám pak poskytuje Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor i Zdravotnická záchranná služba a část financí jde i ze státního rozpočtu. Každý to ale dobře zná, že peněz je vždy málo,“ upozornil Kohut.

V příštím roce pak SDH Mosty u Jablunkova oslaví výročí 110 let od svého založení. „Velice bychom ocenili novou cisternu, která by měla nahradit stávající cisternu z roku 2007. Bohužel už má hodně odslouženo a začínají se na ní projevovat čím dál častěji závady. Asi už jako jediná jednotka kategorie JPO II máme pouze jednu cisternu, takže pokud je mimo provoz, tak operační činnost jednotky selhává. Pořízení druhé cisterny je také o dalších milionech, takže jsme opět u peněz. Jsme hasiči. Když můžeme, vždy rádi pomůžeme,“ uzavřel Kohut.