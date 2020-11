Medailí má doma nepočítaně, stejně tak titulů, ovšem drtivá většina přišla až po delší pauze způsobené mateřstvím v takzvané veteránské kategorii. Aby si pod tímto pojmem člověk nepředstavil staříky „nad hrobem“, ve veteránské kategorii lze soutěžit už od pětadvaceti let. Většinou se do ní posouvají judisté nad 35 let.

„To byl i můj případ. Vrátila jsem se na závodní tatami po delší pauze, v osmatřiceti se mi povedlo vyhrát mistrovství Evropy,“ vybavuje si Inka.

Mezitím stihla vychovat syna Jakuba i dceru Aleksandru, které také vedla ke sportu. „Dcerka mě vlastně přiměla k tomu, abych se v klubu začala věnovat práci s dětmi. Do té doby jsem byla jen členkou, závodnicí. Jednou jsem jí vzala na veteránské závody a jí se to tak líbilo, že se okamžitě chtěla věnovat judu. Tak jsem s ní začala cvičit a spolu s ní i další děti z klubu,“ vzpomíná na své trenérské začátky v Baníku Karviná, kam odmala chodila. „A vidíte, už je to čtyřiadvacet let. Letí to,“ uznává.

Mimochodem, dcera se „pomamila“, stejně jako Inka má druhé místo z mistrovství republiky v dorostenkách a později se také začala věnovat dětem v klubu.

Zdroj: archiv I. Indrákové