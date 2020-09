/FOTOGALERIE/ Petra Morysová řídila malou rodinnou firmu svého otce a její manžel pracoval v korporátu. Oba byli pod neustálým tlakem, a proto společně začali cvičit jógu, která jim pomohla odbourat stres z práce. A před dvěma lety si v historickém centru Frýdku otevřeli vlastní jógové studio.

Petra Morysová je lektorka jógy ve Frýdku-Místku. | Foto: archiv Petry Morysové

Ačkoli je vystudovaná učitelka prvního stupně, do školy nikdy nenastoupila. Zabývala se dalším vzděláváním pedagogů nebo řídila rodinnou firmu vyrábějící důlní vzduchotechniku. „Vše, co jsem kdy dělala, mě bavilo a dělala jsem to na maximum. Například jsem během první krize, která v dolech propukla asi před osmi lety, nějakým způsobem částečně dokázala přeměnit naši klientelu a prodávali jsme důlní vzduchovody v barevném provedení jako agility tunely pro psy,“ směje se Petra Morysová při vzpomínce na své bývalé zaměstnání.