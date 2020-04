Běleš se řídí heslem, že každý člověk je zodpovědný za svůj život. Ten svůj postavil, jak sám říká, na vozíku. Naučil se s ním žít, oženil se, má dvě zdravé děti a dělá to, co ho baví. „Nemám rád lidi, kteří nic nedělají, jen sedí a stěžují si, že jim nikdo nepomohl. Přitom by toho mohli dělat spoustu. Jsou to zdraví lidé, až na to, že jsou na vozíku. Jenom to zabalili. Znám plno tělesně postižených, kteří pracují, žijí naplno a nefňukají. Takové lidi mám kolem sebe rád,“ zdůrazňuje.

Tereza Liczmanová