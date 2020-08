Radim, Maruška a Pája pocházejí z Dobratic. Zatímco sestry vyrůstaly u horního kravína, jediný muž kapely trávil své dětství u kravína dolního, jak říkají. Všechny tři spojuje láska k hudbě, které se ve svém volném čase věnují. „Proč Letní svetr? Nemám ponětí, název vymyslel Radim, ale úplně se k nám hodí. Jsme kapela, která vás rozpáře,“ směje se zpěvačka Pavlína. „Je to něco neobvyklého, opak standardu,“ vysvětluje Radim.

K hudbě měly Maruška s Pájou blízko odmala. Obě navštěvovaly základní uměleckou školu, kde se učily hrát na kytaru, a také se věnovaly zpěvu. Později se Marie našla i ve hře na basovou kytaru. Radim je na rozdíl od děvčat samoukem. „Bubnovat jsem začal pozdě. Neučím se podle žádných schémat, videí nebo not. Zkouším to po svém,“ říká Radim, který vystupuje i jako house a techno DJ. „Musím říct, že na to, že si Radim koupil bubny teprve nedávno, hraje opravdu dobře a je to spolehlivý bubeník. Jako jediný chodí na zkoušky včas,“ dodává s úsměvem Pája.

Pája a Radim spolu chodili na základku, od té doby se však neviděli. Až předloni v prosinci se potkali na akci, kde Pavlína vystupovala a Radim se staral o ozvučení. „Říkal, že kdyby věděl, že tam budu hrát, tak by vzal bubny. Měla jsem vystoupit ještě na jednom předvánočním večírku, a tak jsme se domluvili a hráli spolu, bez zkoušení. Potom jsme spolu ještě ve dvou odehráli ples. Lidem se to líbilo a nás to spolu moc bavilo, proto jsme se rozhodli pokračovat. Přibrali jsme i mou sestru Marušku, a tak vznikl Letní Svetr,“ vzpomíná Pája na vznik skupiny.

Z časových důvodů netvoří vlastní písně, ale na každé, kterou zařadí do svého playlistu, se musí shodnout. Nemají žádný vyhraněný styl, jejich repertoár tvoří skladby různých skupin. „Hrajeme vše, co se nám líbí, od Sonics přes Fleetwood Mac až po Mando Diao nebo Talking heads. Teď se učíme Kasabian a Gorillaz. Jednoduše všehochuť. Náš styl je prostě Letní Svetr,“ tvrdí Pája.

Pozitivní ohlasy sklízejí nejen od svých vrstevníků, ale i od jejich prarodičů. „Potěšily nás pozitivní ohlasy prarodičů našich kamarádů na Dni Dobratic. To, že se naše hraní líbí i starší generaci, a přitom nehrajeme české a ani moc známé písničky. Jednou za námi na plese přišla slečna a řekla, že je na nás vidět, že máme moc rádi hudbu. Byl to ten nejhezčí kompliment,“ míní Pája. „Je to tak, ohlasy máme vynikající. Ty zlé nám nikdo diplomaticky nesděluje,“ říká se smíchem Radim.

Svým hraním chtějí především dělat radost jak publiku, tak i sobě. „Na koncerty si vymýšlíme nejrůznější převleky. S holkami v kapele je to šílené, ale jen v dobrém slova smyslu,“ vysvětluje Radim. I Pavlínu hrání a zpívání v Letním svetru naplňuje. „Přála bych si, aby nám to vydrželo až do důchodu a ještě déle a abychom z toho měli pořád stejnou radost,“ uzavírá.

Tereza Liczmanová