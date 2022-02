„V Komorní Lhotce jsem se narodila, vdala, bydlím tady celý život, takže jsem regionalistka každým coulem. Na obecní úřad jsem nastoupila v roce 1972 hned po škole. Uvědomovala jsem si, že se musím dále vzdělávat. Poznala jsem tady perfektní lidi. Tehdejší předseda Národního výboru pomohl svým doporučením mnoha mladým lidem ke studiu na střední či vysoké škole.

V roce 1975 byla u integrace obcí, při které se Komorní Lhotka stala součástí obce Hnojník. „V roce 1980 se integrovaly další obce, bylo jich celkem devět. Dnes už jsou sice všechny opět samostatné, ale spolupracují spolu v Mikroregionu obcí povodí Stonávky,“ přiblížila Majerová s tím, že pracovnice na úřadech musely být v té době všestranné a zastupitelné.

Jak si lidé předávali oběžníky

„V 80. letech jsme chodily s veterináři očkovat krávy proti kulhavce a slintavce. Chodily jsme do terénu, když se očkovali psi. Neexistovaly zpravodaje, ale oběžník, do kterého se napsalo, co bylo třeba lidem sdělit. Následně koloval po obci od souseda k sousedovi až skončil v samoobsluze, kde jsme si ho vyzvedli. Lidé se tak více navštěvovali, častěji si pomáhali.

Rodačka z Komorní Lhotky se spoustu věcí musela učit za pochodu. „V roce 1990 byla naopak dezintegraci, kdy se obec, na základě referenda, od 1. března 1990 opět osamostatnila. Jako zaměstnankyně jednotlivých úřadů jsme však stále zůstaly v kontaktu a jedna druhé si navzájem pomáhaly. Každá z nás totiž měla určité znalosti. Při jakékoliv změně se na nás valila hromada práce např. když se zrušily okresní úřady. Na rozdíl od úřadů ve městech jsme na veškerou agendu byly samy, což si skoro nikdo neuvědomoval,“ upozornila.

Zažila celkem pět starostů

A když se dneska ohlédne zpět, ráda vzpomíná na doby, kdy s ostatními kolegyněmi tvořila výtečnou partu, která vždycky stála při sobě. „Nemohu zapomenout ani na předsedu MNV pana Vladislava Molina, který na svou dobu uvažoval nadčasově. Měli jsme opravené cesty, vodovod a infrastrukturu v dobrém stavu. V roce 1978 se v obci postavila čistírna odpadních vod, kterou okolní obce neměly. V 80. a 90. letech měla obec vlastní skládku odpadků. Všechny obce tak likvidovaly odpad tady. Dokonce i pivovar Nošovice,“ podotkla Majerová, která zažila postupně pět starostů.

„Ideální bylo, že každý z nich vždy pokračoval v tom, co započal ten předchozí. Kupříkladu první polistopadový starosta stál u vzniku plynofikace v letech 1994 až 1995. Byli jsme jedni z prvních, kdo ji měl. Přitom nešlo o nic jednoduchého, protože jsme neměli kde se inspirovat. Nápad se zrodil na základě toho, že se na území obce nacházelo ložisko zemního plynu. Jednání nebyla jednoduchá. Navíc šlo o náročný projekt, co se týče technického zpracování.“

Dneska je Bronislava Majerová ráda za to, že má svou práci na úřadě komu předat dál. „Když jsem tady nastupovala, všichni byli o generaci starší. Přitom se ke mně chovali moc hezky a do všeho mě zasvětili. Jsem ráda, že dnes se stejné role mohu zhostit sama a předat své zkušenosti dalším, kteří mají zájem o tuto práci. To mě ohromně těší,“ popsala.

A pokud jde o obec jako takovou, je nejen krásná. Občané mají k dispozici takřka vše, co je k dobrému a pohodlnému bydlení zapotřebí. Mnohdy ani ve městech není všechno v dosahu tak jako tady u nás. Máme družbu s polskou obcí Boronów vzdálenou asi 160 km. Je tam rovinatá písčitá krajina. Polským návštěvám se u nás vždycky líbilo. A pokaždé jsem od nich slýchávala otázku, jestli víme, jak je tu krásně. Vždycky jsem hrdě odpovídala, ano víme,“ uzavřela Majerová.