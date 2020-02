V pohybu žijeme celá rodina

V životě vnímám jako důležité upřímné vztahy s otevřenou komunikací, boření vlastních omezujících představ a vlastní seberozvoj. Právě skrz ten mám možnost vědoměji vnímat osobní či pracovní záležitosti a vůbec život jako takový. Ráda se setkávám s lidmi, sdílím své sny a plány a sbírám inspiraci, kterou posílám dál. Často mám odvahu nápady realizovat, nadchnout pro to ostatní lidi, dát šanci něčemu novému, co by mohlo obohatit nejen mě, ale dalších lidi.