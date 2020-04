Někdo by si možná řekl, jak to chceme všechno zvládat, když nemáme trenéra, protože bez něj to opravdu nejde, ale i s tímto jsme si poradily. Mamka se vrhla naplno na studování pravidel, techniky, absolvovala různá školení, učila se baletní názvosloví a správné provedení prvků na internetu a dává do toho opravdu vše. A i když nikdy mažoretky nedělala, zhostila se role trenéra na výbornou.