„Zakládáme si na tom, že u nás je všechno čerstvé. Sami si pečeme sekanou, kvůli které sem jezdí lidé poměrně z daleka. Domácí brambory máme od Kulhánka, i když teď došly, tak bereme jiné z jižní Moravy. Chleba máme z Žermanic, od Sýkory z Těšína nebo Morávku. Uzeniny zase od Hájka a od Carbola,“ uvedl Mojmír Stachovec s tím, že když dříve provozoval ještě hospodu, která byla hned vedle, tak také pekl a rozvážel pizzu.

Když je krize, chodí se do menších obchodů

Mojmír Stachovec provozuje malý obchod nepřetržitě od roku 2000 a za tu dobu už vypozoroval, že mu tržby vždycky o něco narostly, když přišla nějaká krize.

„To totiž lidé vždycky začnou šetřit a chodí do menších obchodů. Pocítili jsme to v roce 2008, kdy nám tržby o něco narostly. Naopak v roce 2012 jsem si už myslel, že obchod zavřu,“ popsal Stachovec, kterému místní dělají tržby asi ze dvaceti procent. „Více tady nakupují spíše lidé, kteří Tošanovicemi projíždějí.

Výhodu spatřují v tom, že vyskočí z auta, v rychlosti si nakoupí to, co opravdu potřebují a hned mohou zase pokračovat v cestě. Nemusí hledat místa k zaparkování a čekat v dlouhých frontách,“ poznamenal.

„Navíc někteří k nám jezdí vyloženě proto, aby podpořili domácí produkty. Jeden zákazník se vždycky i ptá, odkud je ten, který chleba či kdo ho pekl. Faktem je, že tady nakupují spíše ti, kterým nevadí, že u nás je zboží o něco dražší. Cenám v supermarketech nedokážeme konkurovat. Na druhou stranu zákazníci ví, že u nás nejsou potraviny nijak nastavované,“ podotkl Stachovec.

Hospodu už neprovozuje

Ten dlouhou dobu, v letech 2001 až 2019, provozoval také hospodu, která byla hned vedle obchodu.

„Místní tady chodili pravidelně na pivo. V letních měsících tady pak jezdili rekreanti z Žermanic. Přes týden se u nás zastavovali hlavně zaměstnanci z firem z okolí. S nadsázkou se dá říct, že šlo o policejní hospodu. Jezdili tady policisté, celníci, jednu dobu to tady byly samé uniformy,“ usmál se Stachovec a dodal, že kvůli policistům začali dělat i obědová menu.

„Devadesát procent tržeb jsme měli z jídel. Na směně bývalo pět lidí. Jídlo jsme také rozváželi, a to od úterka do neděle. Pizzy, pečená kolena i žebra. Před dvěma lety jsem ale hospodu musel zavřít, protože jsem neměl personál. Dříve mi pomáhali i dva synové, ale dneska už by na hospodu neměli čas,“ řekl Stachovec.

„Když ale vidím současnou situaci, asi můžu být i rád. Nedovedu si představit, co bych dělal. Nikdy jsem od státu nedostal žádné peníze, žádnou dotaci. Přitom na daních jsem každý rok odvedl zhruba milion korun. Zažíval jsem spíše různé kontroly a hrozby sankcemi. Stačí se podívat, jak dopadlo EET,“ pokrčil rameny Stachovec.