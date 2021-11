Téměř 18 let vaří Vít Lanča pivo ve vlastním minipivovaru v Dolním Sklenově v Hukvaldech. V nabídce má tři druhy piva, přičemž od podzimu do jara každý měsíc vaří navíc jeden speciál.

Majitel Hukvaldského minipivovaru Vít Lanča. | Foto: Deník/Jan Smekal

„Všechno začalo na Silvestra 2003, kdy byla uvařena první várka. Předtím fungoval pivovar v Žabní, kde končili René Pracuch a Lumír Kliš. Byli to mladí, šikovní kluci. Ani nevím, proč skončili. Oslovili jsme je, jestli by byli ochotní postavit pivovar tady v Dolním Sklenově. Domluvili jsme se na podmínkách, takže i díky nim jsem mohl začít s vařením piva,“ uvedl Vít Lanča, který do té doby neměl žádné zkušenosti. „A tenkrát byli jedni z mála, kdo měl svůj pivovar. V té tobě jich ještě nebylo tolik jako je tomu dnes,“ pokračoval.