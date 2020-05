Název firmy byl na světě dříve než první opasek. První jméno znělo Rubber Robber, ale to se jim moc nezamlouvalo a vymýšleli další. „V té době nás bavil seriál o vikinzích, proto jsme hledali v této oblasti, třeba Skuld by byla ideální. To je jedna z Valkýr, která sbírá duše padlých bojovníků. Nicméně tyto názvy už jsou zabrané převážně metalovými kapelami. Pak nás napadlo Boio. Bojové byli stateční a šikovní lidé ze stejnojmenného kmene Keltů, kteří žili na území Česka,“ vysvětluje Mirka vznik názvu firmy.

Zdroj: archiv Mirky Jopkové a Petra Johna