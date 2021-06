„Poslání kněze se odvíjí ve dvou rovinách, a sice praktické a duchovní,“ uvedl farář Marek Kozák. „Z praktického hlediska má každý farář na starosti objekty, jakými jsou kostely, chrámy, fary či kaple. Stará se o jejich opravy, revize i údržbu. Zároveň je administrátorem, takže vede korespondenci, řeší papírování v kanceláři, vypisuje matriky a všechno, co je spojené s administrativní prací, které je také poměrně hodně,“ upozornil Kozák s tím, že nyní může využívat zrekonstruované fary nacházející se hned vedle kostela sv. Jiří v centru Dobré.

„Oprava naší fary skončila před rokem a půl. Byla v dezolátním stavu. Momentálně je po kompletní rekonstrukci, díky které poskytuje zázemí i místním skautům. Ti sdružují zhruba sto padesát dětí, a to nejen z Dobré, ale i z okolí. V současnosti se připravujeme na rekonstrukci věže kostela, kterou budeme dělat v nejbližší době. Projektant už připravuje dokumentaci, která je potřebná pro rozběhnutí celé akce,“ nastínil Kozák.

Farnost v Dobré má pak na starosti také kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé. „Každoročně se pravidelně zapojujeme do projektu Otevřené chrámy, kdy kostel je otevřený pro veřejnost každý víkendový den. Letos se tato akce uskuteční od začátku června do konce října. Návštěvnost bývá vždycky obrovská. V létě se pravidelně konají bohoslužby každou středu a neděli. Hlavní událostí je pouť ke sv. Antonínovi, která bývá první neděli po 13. červnu, letos padne na neděli. Při této příležitosti je pozvaný cizí kněz a přijíždějí se pomodlit lidé z širokého okolí,“ přiblížil doberský farář.

Ten byl před třemi lety s farností také v Itálii na pouti po stopách svatého Františka z Assisi a cestou se zastavil v Padově, ze které přivezl ostatky sv. Antonína. „Získat je byla celkem klika. Poskytují je pouze pro místa, kde je živá úcta ke sv. Antonínovi. Vzhledem k tomu, že na Prašivou chodí hodně lidí, tak se to povedlo. Přes zimu je socha tady v kapli na faře v Dobré a přes léto nahoře v kostele sv. Antonína Paduánského na Prašivé,“ popsal Kozák.

„Ostatky jsou motivací pro lidi, aby se chodili modlit na dané místo. Předkládají tam své prosby, za které se sv. Antonín modlí. Díky přímluvě sv. Antonína se mohou dít zázraky. V historii se Antonínovi říkalo svatý zázraků. Vymodlil totiž strašně moc zázraků. V Padově lidé píšou o mnoha případech. Kupříkladu že se vyléčili z rakoviny nebo že neplodné ženy porodily,“ poznamenal Kozák.

Vedle praktické funkce má Marek Kozák jako kněz i duchovní funkci, takže slouží bohoslužby, křtí, oddává, pohřbívá. „Kněz vede duše k pánu Bohu a Bůh přes kněze žehná celé farnosti, celé obci. Úkolem kněze je tedy i žehnat celé obci. Z historie jsou případy, kdy vládla morová epidemie, která však nikoho nenakazila ve farnosti, kde se za všechny modlil svatý Jan Maria Vianney. I proto věříme tomu, že Boží požehnání lidem pomáhá a chrání je,“ řekl Kozák.

Farář působící v Dobré v současné době cítí, že zejména starší lidé velice těžce nesou to, že nemohou pravidelně chodit do kostela. „Jsou totiž zvyklí pravidelně se modlit, účastnit se bohoslužeb. Vyloženě z toho žijí. V období, kdy byly kostely zavřené, hodně trpěli psychicky. Dívali se na bohoslužby v televizi nebo je poslouchali v radiu, ale to není ono. Zpozoroval jsem, že to zejména seniory hodně trápilo,“ zdůraznil.

„Snažíme se dodržovat omezení nařízená vládou. Stanovil jsem, že deset procent kostela je 30 lidí. V neděli jsem přidal ještě jednu mši brzy ráno v 6:45, aby se více lidí mohlo dostat do kostela. Farníkům jsme pak nabídli možnost stáhnout si nedělní kázání z webové stránky farnosti.“

Marek Kozák také dochází za nemocnými lidmi, a sice vždycky první pátek v měsíci. „V naší farnosti je jich okolo dvanácti. Snažím se být opatrný, abych se od nikoho nenakazil. Vždycky tak používám respirátor. Nemocným lidem přináším živého Krista v eucharistii a modlím se s nimi,“ uzavřel Kozák.