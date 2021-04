Manželský pár pokračuje v rodinné tradici. Radoslav Zlý začínal se svým bývalým tchánem, se kterým zažil doby, kdy měla firma sedmnáct zaměstnanců. „Největší boom byl někdy v letech 1997 a 1998, kdy začínaly mobilní telefony. Tenkrát jsme šili pouzdra na zbraně a na mobily,“ vrátil se zpátky v čase Radoslav Zlý a dodal, že postupem času všichni zaměstnanci skončili a dnes už dělá pouze se svou ženou Martinou.

Všechny výrobky jsou originál

„Nyní dokážeme uspokojit i sériovou výrobu, pokud je to třeba, ale zdůrazňujeme, že všechny naše výrobky jsou originální. Není nic neobvyklého, když si někdo objedná aktovku či tašku a chce ji upravit přesně na míru. Někdo si přeje speciální přihrádku, jiný zase monogram či jiný ozdobný prvek,“ přiblížili manželé Zlí s tím, že z kůže umí vytvořit celou řadu výrobků. Ve svém e-shopu jich nabízí kolo pěti set.

K. M. Saddlery. Tak se jmenuje firma manželů Radoslava a Martiny Zlých, kteří jsou schopní z kůže vyrobit prakticky cokoliv.Zdroj: Deník/Jan Smekal

„Lidem jsme schopní udělat pásky, peněženky, tašky, aktovky a mnoho dalšího,“ vyjmenoval Zlý s tím, že mezi jejich zákazníky patří prodejci zbraní, obchodníci prodávající kožené výrobky, ale většinu z nich tvoří jednotlivci, kteří si je vyhlédnou na internetu nebo se o nich dozví přes známé.

Manželský pár sice neprozrazuje své know how, ale žákům základních škol umožňuje prohlédnout si jejich dílnu prostřednictvím exkurzí.

„Už jsme tady měli několik škol z okolí a děti byly nadšené. Nejvíce je zajímaly stroje, šicí a těžká technika. Hodně je lákalo ohmatat si kůži. Vepřovou, hadí i pštrosí. Jsme rádi, že to děti zajímá a že se alespoň na chvíli mohou věnovat i něčemu jinému než počítačům a virtuální realitě,“ poznamenali Zlí.

I oni momentálně pociťují dopad koronavirové krize. „Dříve jsme pravidelně dodávali opasky do Jablunkova k panu Sikorovi. Několikrát do roka si od nás objednával 100 až 150 opasků. Momentálně si od nás tolik nebere. Větší zakázky teď nemáme,“ upozornili. „Naše služby často využívaly také hotely, hospody a restaurace. Momentálně však mají jiné starosti než řešit to, jestli si nechají udělat nové menu v kůži. A pokud jde o zákazníky z řad jednotlivců, také si v současné době pořádně rozmyslí, jestli u nás utratí, protože se jedná o sortiment, který vyloženě nepotřebují. Pro všechny je to hodně těžká doba,“ shodli se Zlí.

Přesto ale čas od času dělají i na atypických a neobvyklých zakázkách. „Oslovila nás firma z Fryčovic, která vyrábí protetické pomůcky. Dělali jsme tak kožené podpory na protézu,“ popsali Zlí a dodali, že mezi zákazníky mají také početné psí návštěvy. „Děláme tak i obojky a postroje pro psy. A když k nám zavítají, jsou jako beránci. Kůže jim vyloženě voní. Jsou tady jako doma a je poznat, že se jim v naší dílně velice líbí,“ uzavřeli Zlí.