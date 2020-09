„S manželkou sledujeme každý jeho zápas. Pořádně mu fandíme,“ řekl pyšný otec úspěšného hokejisty. „Když dal před pár dny v prodloužení vítězný gól proti Bostonu, málem jsem vzbudil polovinu dědiny. Hrozně to prožíváme,“ směje se.

Byl to právě Pavel Palát, kdo byl malému Ondřejovi nablízku, když dělal své první hokejové krůčky. „Od jeho tří let jsme byli na rybníku. Potom jsme navštěvovali každý bruslák, kde si nás všiml trenér přípravky. A tak to celé začalo,“ vzpomíná Palát na synovy začátky. Že by to v současné době devětadvacetiletý útočník mohl dotáhnout až do NHL, o tom v tu dobu ani nesnili. „Neměli jsme žádné velké ambice. Jen jsme chtěli hrát hokej a být ve Frýdku-Místku. Potom nás lákala extraliga, Vítkovice, a tak to šlo postupně,“ řekl Palát starší.

Jeho syn už odmala vynikal mezi staršími spoluhráči. „Razím heslo, ať kluci klidně hrají o třídu výš, ale ať jsou tam nejlepší,“ uvedl Pavel Palát, jehož syn odešel z Frýdku-Místku v deváté třídě do Vítkovic. „Jeho velkou výhodou je, že si všechno vybojoval sám,“ chválí Ondru táta Pavel, který už řadu let věnuje většinu svého času hokejové mládeži ve Frýdku-Místku. A tato práce ho maximálně naplňuje. „Jsem hodně živelný, jezdím tam s dětmi po ledě. Dokážu si s nimi zahrát, vyhrát i prohrát. Je důležité, že s nimi žiju a jsem rád, že prožívám jejich začátky. Podobně, jako jsem to měl s mým klukem. To mě naplňuje,“ říká spokojeně Palát.

Pavel Palát se dříve pohyboval taky u starších kategorií, v současné době už se ale věnuje pouze těm nejmenším talentům. A ve Frýdku-Místku je opravdu z čeho vybírat. „Spojilo se tady několik věcí, které mají za následek doslova explozi zájmu. Postavila se nová hala, pomohlo nám partnerství s Třincem i to, že Frýdek-Místek hraje Chance ligu. Najednou tady přijede třeba Jágr, což je obrovský tahák,“ tvrdí Palát. „Od loňska jsme navíc začali dělat bruslení školek. Není to nábor, ale chceme, ať si to zkusí, naučí se bruslit a pak už je na nich, jak se rozhodnou. Ti šikovní k nám potom často přijdou,“ dodal.

Podle Paláta se mládežnický hokej ve Frýdku-Místku vyvíjí správným směrem. „Dříve jsme patřili na úroveň Orlové nebo Karviné, teď se ale v žácích dostáváme mezi Vítkovice a Třinec. Chodí k nám i děti odjinud a my se v mládeži dostáváme mezi elitu, což je hodně cítit,“ řekl spokojeně Pavel Palát, který k hokeji přivedl Ondřeje a potom už u tohoto sportu zůstal. Od té doby načerpal taky řadu postřehů, o které se dělí i se svým synem. „S Ondrou se o hokeji bavíme celý život. Voláme si po každém jeho zápase a utkání vždy hodnotíme. Já mu řeknu čtyři body, co dělal dobře i špatně a on pokaždé přesné ví, co mám na mysli. Manželka mi říká, abych s ním mluvil jen o tom dobrém, ale já jsem vždy hledal spíše chyby,“ usmál se.