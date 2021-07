„Kdo něco takového nikdy nedělal, neřekl by, kolik je kolem toho všeho starostí. Časově je to hodně náročné. Mnohdy na úkor rodiny. Přes týden trénuji malé čtyř až šestileté kluky, což považuji spíše za odreagování. O víkendech pak musím zajišťovat všechno kolem zápasů,“ uvedl Miroslav Sedlář, předseda spolku První SC Staré Město.

„Letos mám devětašedesát let. Rád už bych předal pověstné kormidlo někomu mladšímu, ale nikdo se do toho nehrne. Na vesnici je všechno postavené na dobrovolnosti. Pokud tak mám něco vyžadovat od ostatních, sám musím jít příkladem,“ zdůraznil Sedlář.

Ten má v současnosti největší radost z toho, že oddíl má něco málo přes dvě stě členů, přičemž okolo 150 z nich tvoří fotbalisté mládežnických kategorií.

„Dneska máme čtyři družstva přípravek, dále mladší žáky, starší žáky, dorostence a muže. Navíc momentálně chceme vytvořit ještě jedno družstvo mladších žáků. Jde nám totiž o to, aby mohli hrát všichni, a ne aby se stávalo, že na někoho nebude místo, fotbal ho přestane bavit a skončí s ním,“ poznamenal Sedlář.

„I proto v našich mládežnických kategoriích hraje spousta kluků z města. Ve Frýdku-Místku je totiž na trenéry vyvíjený mnohem větší tlak. Vždycky říkám, že oni musí vyhrávat, kdežto my chceme vyhrávat. A v tom je veliký rozdíl,“ upozornil s úsměvem.

„Už několikrát se nám ale taky stalo to, že kluci, kteří se ve Frýdku-Místku neprosadili, přišli k nám a tady se rozehráli a vykopali tak, že je pak na Stovkách chtěli zpátky. U nás jsme zkrátka rádi za každého, kdo má zájem se hýbat. A pokud není tak šikovný a fotbal mu moc nejde, neděláme z toho žádnou vědu. U nás necháváme hrát i takové kluky. Hlavně, že je to baví,“ vysvětlil.

Ohromnou radost pak má Miroslav Sedlář také ze sportovního areálu, který mají fotbalisté ve Starém Městě k dispozici.

„Takové zázemí nám ostatní mohou tiše závidět. Ostatně kdokoli, kdo tady přijede, si areál nemůže vynachválit. Mrzí mě jen to, že některé musíme občas okřiknout, aby se chovali slušně a nic zbytečně neničili. Bohužel žijeme v době, kdy si někteří mnoha věcí neváží. Většina z nás je ale moc ráda za to, že tady máme takové podmínky,“ podotkl Sedlář, který funkci předsedy oddílu vykonává zdarma bez jakéhokoli nároku na finanční odměnu.

„Skoro nikdo si neuvědomuje, že vlastně hlídám mnohamiliónový majetek obce. Už několikrát se stalo, že někdo zapomněl zavřít okno a spustilo se poplašné zařízení. Ke sportovnímu areálu tak přijela zásahová jednotka, protože policisté měli za to, že se do něj někdo vloupal. Člověk v takových případech vstane třeba o půl druhé v noci a jede zjistit, co se stalo,“ řekl Sedlář.

Sportovní areál pak přitahuje nejen fotbalové příznivce. A to nejen ze Starého Města.

„Je to znát i při zápasech hlavního týmu. Když je hezky, přijde klidně i dvě stě lidí. Podívají se na fotbal, dají si pivo a klobásku. Ti, kteří si koupí bulletin, mohou vyhrát nějakou z cen v tombole. Lidi potěší i drobnější výhry. Je vidět, že z nich mají upřímnou radost. Navíc se na fotbale mezi sebou pobaví, co je u koho nového a jak se komu daří. Takto by to na vesnici mělo fungovat. A ne stůj, co stůj se honit za co nejlepšími výsledky. Ty na této úrovni nejsou tím nejdůležitějším,“ uzavřel Sedlář.