To, že se bude živit uměním, podle něj přišlo pozvolna. „Od malička jsem maloval a psal. Už u maturity, kdy jsme měli tu dvouhodinovou nebo tříhodinovou maturitní práci, jsem ji celou přebásnil. A malování jsem se věnoval taky,“ říká Radovan Šťastný.

Fotografování se začal věnovat až jako poslednímu odvětví. „Paradoxně to byla fotka, kterou jsem se začal živit, což bych dělal rád dál, ale teď to nejde, protože mám ateliér zavřený. Mou největší aktivitou ve focení jsou divadla. Dělám divadelní plakáty, hlavně pro divadlo Aréna, ale fotím i pro Národní divadlo moravskoslezské, pro Slezské divadlo a pro mnohá další, nejdál to bylo asi v divadle v Karlových Varech. V Praze už možná také není divadlo, kde bych nefotil. Tady jsem snad nefotil jen v Šumperku,“ pokračuje.

Často fotí záznam divadelního představení, na který naváže divadelním plakátem. „Myslím si, že divadelní plakát je nejblíže mému focení, je aranžovanou fotkou. A odtud už byl jen krok k natáčení. Režíroval jsem i několik hudebních videoklipů – Peteru Lipovi, Richardu Müllerovi, skupině Buty a jiným,“ poznamenává Radovan Šťastný.

Na dotaz, jak se to stane, že ho osloví známý umělec, říká, že ten rybník u nás je dost malý, a když někdo něco potřebuje, tak ví, komu zavolat. Tak se také například stalo, že Radovanu Šťastnému zavolal Boris Urbánek, který potřeboval rychle text pro skladbu Karla Gotta.

„Už jsme předtím spolu dělali jednu skladbu pro Vojtu Dyka. Boris Urbánek mi poslal skladbu, nastínil emoci, kterou by to mělo mít, a já jsem vytvořil text. Napsal jsem to jako dopis Karla Gotta Jiřímu Šteidlovi, jenž zemřel při autonehodě. Karel Gott mi pak volal, líbilo se mu to, skladbu jsme natočili a pozval mě i na křest desky,“ vzpomíná Radovan Šťastný.

Fotografie příliš nevystavuje, ale dělá kalendáře a vymýšlí také firemní slogany. Navzájem se to propojuje. „Pořád si hraju, snažím se to dítě v sobě pořád krmit a nebrat se moc vážně. Hlavně to chce být svobodný. Mám rád absolutní volnost, což jsem třeba uplatnil i při focení se Zdeňkem Svěrákem na brněnském letišti v Tuřanech. On má obrovské charisma. Zároveň má v sobě takový klid, že jsem z něj nebyl nervozní a dal mi naprosto volnou ruku,“ dodává.

Radovan Šťastný pochází ze Zlína, dnes žije v domě v Kletném, místní části Suchdola nad Odrou. „Původně jsem měl zaplacenou zálohu na byt. U stejné realitky jsem našel i nabídku na chalupu. Byla výborně nafocená, oni vědí, jak to mají dělat. Když jsme tady přijeli, zepředu to bylo krásné, ale zezadu totální ruina. Ale hned jsem věděl, že to chci, že je to moje místo pro život,“ ujišťuje Radovan Šťastný.

Podotýká, že i když se vše zdá jako náhoda, tak ty podle něj neexistují. Dokládá to tím, že ve Zlíně žil v domě 3837, tady má číslo 37, tam se to jmenovalo Na Letné, tady Kletné. „V tomto domě žil prapředek Davida Zeisbergera, jednoho z nejznámějších Moravských bratrů. Takže první, co jsme udělali v úctě k němu, bylo, že jsem nechal vyrobit ceduli s jeho jménem a přidělali jsme ji na dům,“ doplňuje.

V současné době pracuje na desce, k níž dělá hudbu Michal Sedláček s Michalem Žáčkem. Jeho texty bude zpívat několik známých interpretů. Pokud se vše podaří, jak si představují, mohla by to být moc pěkná věc. „Snažíme se dělat muziku, aby nebyla blbá,“ uzavírá s úsměvem Radovan Šťastný