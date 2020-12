Rok 2012 se nesl ve znamení konce světa, který byl spojován s posledním cyklem mayského kalendáře. Žádné zničující katastrofy se lidstvo nedočkalo, ale pro Evu Kulišovou to byl rok, kdy se rozloučila se svým starým životem a vyšla vstříc novému začátku.

„Psal se rok 2012 a s manželem jsme cítili, že potřebujeme očistit svou mysl, duši i tělo. Vydali jsme se do Mexika. Doprovázel nás náš kamarád, který v Mexiku žil šest let, zná místní poměry a má kontakty jak na místní, tak i na šamany. Raději ale používáme slovo maestro, což v překladu znamená učitel,“ vypráví.

Ona i její manžel Radomír se nejednou zúčastnili tradičních mayských rituálů, jimiž je maestro provázel. Jedním z nich je i temazcal. „Temazcal je potní chýše. Jste sedm hodin ve stanu, kde je neskutečné horko, a za pomoci učitele se léčíte ze svých zranění. Pro mě osobně to bylo znovuzrození. Odhodila jsem svá duševní zranění a očistila se od nánosu bahna v temné mysli,“ vysvětluje Eva.

Několik dní společně strávili i na poušti. Při rituálu s kaktusem peyotl, známým především pro své halucinogenní účinky, měla vizi, jež stála za myšlenkou výroby přírodní kosmetiky.

Věřila jsem a začalo se mi dařit

„Najednou se to ve mně prolomilo a přišla vize. Nikdo mi v ní neřekl přímo, abych si založila kosmetickou značku, ale dostala jsem jasné indicie. Byly to obrazy přírody, krásy, zdraví a radosti. Nedá se to dost dobře popsat. Nicméně mi trvalo ještě nějakou dobu, než mi docvaklo, co to všechno znamenalo,“ usmívá se.

Zdroj: Youtube

Po návratu z Mexika si Eva uvědomila, že práce sekretářky ji nenaplňuje a rozhodla se s ní skončit. „Nevěděla jsem, co budu dál dělat, ale věděla jsem, že už nemůžu. Něco vždy přijde. Musíte za sebou zavřít dveře, aby se jich dalších pět před vámi otevřelo,“ míní. Postupem času jí začalo docházet, k čemu ji její vize nabádala.

Rok zkoušela různé postupy, smíchávala různé ingredience, než byla s výsledkem spokojena. Vrátila se tak do svého dětství, kdy trávila spoustu času s babičkou, která míchala mastičky ze sušených bylin. „První pokusy byly opravdu k zasmání. Nešlo mi to a plno věcí jsem vyhodila. Plakala jsem, vztekala se. Pak jsem ale více naslouchala svému srdci, odhodila strach z toho, že se mi něco nepodaří. Najednou vše šlo. Když jsem uvěřila tomu, že se mi to povede, začalo se mi dařit,“ tvrdí Eva.

Na trh prorazila značka RaE se svými přírodními deodoranty. Později se přidaly i krémy, parfémy a balzámy na rty. O výrobě dalších produktů zatím nepřemýšlí.

Originální dřevěný obal

„Byli jsme mezi prvními, kdo měl v nabídce přírodní deodoranty. Lidé si nás díky nim zapamatovali. Náš prodej stojí na deodorantech, parfémech a krémech. Nic jiného vymýšlet nebudeme. Myslím si, že je toho na trhu až moc,“ domnívá se Eva a dodává, že jsou schopni se přizpůsobit požadavkům klientů. Nabízí dvanáct různých vůní a právě na podnět jedné ze zákaznic vytvořila i parfémy.

Zdroj: Youtube

Veškeré produkty mají originální dřevěný obal, který je chráněný evropským průmyslovým vzorem. „Manžel mi říkal, že musíme vymyslet něco, do čeho budeme naše výrobky balit. Odešel do dílny a za dvě hodiny mi přinesl první výtvor. Byl skvělý, protože mi vyrobil něco, co jsem si přála,“ říká s úsměvem.

RaE kosmetika nezůstala jen na českém trhu. „Naše produkty jsou i v pokojích švýcarských hotelů, které si na dřevěné krabičky nechaly vygravírovat své logo. Také prodáváme na Slovensku a v Německu, avšak pod jinou značkou.“ Před osmi lety se Eva nebála se uposlechnout své srdce a dle svých slov dodnes děkuje za den, kdy se tak rozhodla.