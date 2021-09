„Kdybych si v roce 2017 nepronajal zahradu vedle obecního úřadu, úplně bych přišel o soukromí. Doma už jsem nemohl pracovat, protože kolemjdoucí lidé se stále zastavovali a různě se ptali. Na jednu stranu mě jejich zájem těšil, ale na druhou už jsem nemohl pracovat. Neměl jsem žádný klid,“ přiblížil Luděk Vančura, za jakých okolností vznikl Ráj dřevěných soch nacházející se v centru Ostravice.

„Dneska už je tady asi sto soch. Některé poznamenal zub času. Dříve jsem je měl už na své zahradě, takže najdou se mezi nimi takové, které jsou venku sedm let. A to už je moc dlouhá doba vzhledem k tomu, že jsou z měkčích dřev. Proto jsem nedávno likvidoval dva tetřevy. Na druhou stranu tady čerstvě přibyl lev,“ popsal ostravický umělec.

Umělecký řezbář Luděk Vančura, který provozuje Ráj dřevěných soch v Ostravici.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Ten má v plánu Ráj dřevěných soch neustále rozšiřovat. „Zatím je tady stále dost místa. Pořád je co tvořit. Velkou inspirací jsou pro mě dětské nápady. Děti mi píšou, co by tady rády viděly. I díky nim tak vznikl kupříkladu Ostravický hejkal nebo doby, který se těší největší oblibě. Na druhou stranu musím přiznat, že kostlivce jsem odmítl dělat,“ pousmál se Vančura.

Vzhledem k tomu, že v Ráji dřevěných soch je jen dobrovolné vstupné, musí se Luděk Vančura věnovat také komerčním zakázkám, aby se uživil.

„V předešlých letech jsem dělal spoustu soch po okolí. Například Pohanskou stezku v ostravské zoologické zahradě, studánku do obory na Hukvaldech nebo Ondráše do Janovic. V současnosti pracuji na velkém betlému do Říčan, připravuji také Krakonoše do Špindlerova Mlýna. Hodně času věnuji také Family parku v Ostravě, kde mám dveře otevřené. Musím zkrátka skloubit práci na sochách, které prodávám s prací na exponátech, které pak rozšiřují Ráj dřevěných soch.“

Na řezbáře z Ostravice se čím dál více obracejí také lidé, kteří by chtěli vyřezat sochu k sobě na zahradu nebo takovou, kterou by někomu darovali. „Chápu, že lidé mívají narozeniny, svátky, výročí apod., ale nemůžu uspokojit poptávku všech. Tyto zájemce musím většinou odmítat, i když mě to mrzí. Dělám však sochy hlavně na taková místa, kde jsou potom dobře vidět. To je pro mě podstatné,“ zdůraznil.

Ráj dřevěných soch je otevřený návštěvníkům po celý rok. „Faktem je, že v zimě vypadají sochy úplně jinak, když jsou pod sněhem. V létě je zase o poznání větší návštěvnost a obrovský zájem o živé králíky,“ řekl Vančura. A jak moc se tady lidem líbí? „To byste se museli zeptat přímo jich. Ale návštěvníci popisují už dvaadvacátou návštěvní knihu. Říkám tomu čtení na depresi,“ uzavřel Vančura s úsměvem.